Giorgio Napolitano si troverebbe in condizioni di salute molto critiche: l’ex Presidente della Repubblica ha compiuto 98 anni lo scorso 29 giugno e già da tempo il suo quadro clinico è molto fragile: lo rende noto Adnkronos.

Napolitano aveva subito un intervento chirurgico all’addome nel maggio 2022 che aveva portato ad un ricovero di 9 giorni all’ospedale Spallanzani.

Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica per due mandati

Giorgio Napolitano è stato Presidente della repubblica dal 10 maggio 2006 al 14 gennaio 2015, data nella quale ha annunciato le sue dimissioni dall’incarico per via delle difficoltà legate all’età.

Se avesse ultimato il secondo mandato avrebbe avuto, allo scadere dello stesso, 95 anni.

In occasione dell’inizio del secondo mandato in un’intervista Napolitano aveva spiegato di essersi sentito “quasi costretto ad accettare la candidatura a una rielezione o a una nuova elezione come presidente della Repubblica, essendo profondamente convinto di dover lasciare (…) Ho detto di sì per senso delle istituzioni. Ho ritenuto che si trattasse di salvaguardare la continuità istituzionale”. L’età e la fatica necessaria ad adempiere a un ruolo di enorme responsabilità lo aveva poi portato a rinunciare al ruolo.

Giorgio Napolitano aveva iniziato la sua educazione politica negli anni ’40 nel Gruppo Universitario Fascista a Napoli, per poi aderire al Partito Comunista Italiano nel 1945 con Palmiro Togliatti. Entrerà ufficialmente in politica diventando deputato nel 1953.