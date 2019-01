Notte di San Silvestro: tanti feriti per i botti, una donna in gravi condizioni

Notte di San Silvestro: donna colpita al petto da un razzo





#Capodanno2019: 658 interventi dei #vigilidelfuoco stanotte, un leggero aumento rispetto allo scorso anno, quando furono 519. Il numero maggiore anche quest’anno nel Lazio 171 (lo scorso anno furono 114), la Lombardia 88, la Campania 86, Emilia Romagna 76 e Toscana 52 pic.twitter.com/nyTtlz5iPc



Due ragazzi hanno perso una mano

A Napoli un bancomat è stato sdradicato

Anche quest’anno la notte diè stata segnata da un utilizzo sconsiderato dei fuochi d’artificio. Interventi con numeri da record per iche in tutta Italia hanno soccorso centinaia di persone. Tra i tanti incidenti si registrano, tra i quali una donna a Benevento e un ragazzo nel milanese risultano essere i casi più gravi. Quest’anno il totale degli interventi dei vigili del fuoco ne conta ben 658 totali in tutta Italia.Tra le regioni con il numero più alto di feriti c’è la, solo a Napoli all’alba del 1 gennaio, il conteggio è di. Molti hanno perso arti o parti di essi a causa dei petardi. A Napoli un ragazzo di 12 anni ha perso alcune dita di una mano a causa di un petardo, il ragazzo è stato ricoverato all’ospedale Pellegrini. A, una donna è stata ricoverata d’urgenza in ospedale a seguito di una grave ferita riportata a causa di un razzo.Stando a quanto ricostruito, la donna ha riportato una grave ferita ai polmoni, un razzo l’ha colpita al petto perforandolo. La 36enne originaria disi trovava a festeggiare capodanno in una tecnostruttura. La donna era stata ricoverata dapprima nell’ospedale locale, successivamente è stata trasportata al Rummo di Benevento dove è stata sottoposta ad un delicatissimo intervento chirurgico. La donna ora è in prognosi riservata e verte in gravi condizioni.Un 19enne e un 23enne hanno perso una mano rispettivamente a, Piemonte e anel milanese. Il 23enne è rimasto ferito gravemente poco dopo la mezzanotte a causa di un grosso petardo che, secondo una prima ricostruzione, gli sarebbe scoppiato in mano. L’incidente è avvenuto in via Italia, i soccorsi hanno trasportato il ferito all’ospedale Niguarda di Milano, dove è stato sottoposto ad una delicata operazione chirurgica. Oltre alla ferita alla mano il ragazzo ha riportato un grave trauma cranico, la prognosi è riservata, ma i medici assicurano che non è più in pericolo di vita.Il ragazzo di 19 anni rimasto ferito a Bardonecchia, Val Susa-Piemonte, è stato trasportato con urgenza all’ospedaledi Torino. I medici non sono riusciti a riattaccare l’arto, non risulta però essere in pericolo di vita.Un gruppo di persone ha approfittato dei festeggiamenti della notte di San Silvestro per sdradicare un. È successo a Giugliano in Corso Campano, subito dopo la mezzanotte un gruppo di 3 persone ha usato un autoarticolato dotato di gru per staccare il bancomat dal suo posto e portarlo via. I tre sono stati fermati da una volante dei carabinieri, un uomo di 47 anni è stato arrestato, mentre gli altri due sono fuggiti.