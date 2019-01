Meteo: dal 2 gennaio il gelo investe l’Italia

Bufere di neve tra mercoledì e giovedì

Arriva un, con unche diventerà nelle prossime ore gelido. L’anticiclone che staziona sull’Europa del Nord fa scendere verso l’Italia un blocco di aria fredda direttamente dal Polo Nord, provocando un repentino, anche fino a 10 gradi. Questo sbalzo termico porterà intenseche dal versante adriatico del Centro Italia investirà poi anche il Sud.Una ventata di aria gelida investe la Penisola, dove le precipitazioni e i fenomeni nevosi cominceranno dalla serata del. Il crollo delle temperature porterà sunevicate sopra i 400-600 m, per poi estendersi verso la Puglia in serata. Neve anche sulla Lombardia e l’Alto Adige, mentre nella notte le nevicate arriveranno asulle regioni centrali adriatiche. Nebbia in Val Padana, con cielo generalmente sereno ma forti venti sui versanti alpini di Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Veneto. La Protezione Civile annuncia l’allerta gialla su Abruzzo e Molise, versanti tirrenici della Sicilia ed Eolie per i fenomeni meteorologici avversi. Pericolo ghiaccio nel Nord Italia.Tra ille temperature continueranno a scendere, anche di 10° al Centro Sud, che sarà investito da vere e proprie. Intense nevicate su Marche meridionali, Abruzzo, Molise e Puglia centro-settentrionale, copiose sugli Appennini abruzzesi con 15 centimetri previsti. Le città che saranno ricoperte da un velo bianco saranno Bari, Foggia, Pescara, Rimini, Chieti, L’Aquila, Campobasso, Termoli. Saranno interessate da fenomeni nevosi l’Umbria e parte del Lazio appenninico, oltre a Calabria settentrionale, Campania orientale e Basilicata. Aumenteranno i venti, con raffiche fino asul versante adriatico, oltre che in Sardegna e Sicilia tirrenica e venti di burrasca sono previsti in Liguria. Tempo soleggiato nel resto della Penisola, con netti miglioramenti avvicinandosi al fine settimana.