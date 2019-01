Matteo Renzi pensa ad un ritorno al governo: "Non mollo di un centimetro"

Renzi contro il populismo gialloverde

Matteo Renzi. Foto: Facebook Matteo Renzi. Foto: Facebook

Quale futuro per il Partito Democratico?

Nicola Zingaretti è il principale favorito alla guida del Partito Democratico. Foto: Facebook Nicola Zingaretti è il principale favorito alla guida del Partito Democratico. Foto: Facebook

Il PD unito o diviso

La carriera politica di, ex Presidente del Consiglio ed ex segretario del, non è ancora finita e sarebbe possibile una futura ri-discesa in campo, stando a quanto dichiarato dallo stesso al settimanale Oggi nel corso di una recente intervista.L’ex premier si è posto in una posizione di ferma opposizione contro l’attuale esecutivo leghista-pentastellato e sarebbe stata proprio l’inaspettata svolta populista del Bel Paese a convincerlo a riprendere un ruolo di primo piano in politica. Dopo il ritiro dal ruolo di Presidente del Consiglio in seguito aldel 2016, alla base delladel suo esecutivo, Renzi si è anche dimesso dallae ha mantenuto un profilo basso, almeno fino alla batosta elettorale subita dal partito alle elezioni amministrative, regionali e nazionali dello scorso anno.In merito a quel momento fatale dichiara: “Lì ho fatto la scelta di rimanere non più al governo ma di restare in campo. Però la sensazione che ho provato andando a letto quella sera era per l’occasione persa dall’Italia. In fondo,… Io sono molto fiero, felice e contento delle cose che ho fatto, anche degli errori e dei limiti“.Il nuovo corso politico inaugurato dal cosiddetto “” all’ex premier non piace proprio, soprattutto le posizioni antiscientifiche assunte da alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle e l’esibizionismo di: “Non lascio il futuro a quelli che contestano i vaccini e fanno i condoni, a quelli che dicono che la cultura non è importante, a quelli che fanno i sottosegretari alla cultura e si vantano di non aver letto un libro“.Dall’egemonizzazione del panorama politico nazionale sin dal dopo-Berlusconi, al peggior risultato elettorale della sua storia alle recenti elezioni del 2018, il Pd è oggi, apparentemente incapace di recuperare consensi e quindi alla ricerca di una nuova leadership restauratrice.Il 3 marzo 2019 sono previste ledel partito, che vedranno fronteggiarsi sei candidati:, presidente della Regione Lazio esecondo i sondaggi; ex segretario reggente) che si candida con Matteo Richetti; Francesco Boccia; Dario Corallo; Maria Saladino e la candidatura congiunta formata da Anna Ascani e Roberto Giachetti., ministro dell’Interno durante il governo Gentiloni, in un primo tempo tra i candidati,lo scorso dicembre.Renzi, che non figura tra i candidati alla segreteria, è comunque interessato a ricoprire nuovamente unnel partito ele indiscrezioni ricorrenti che lo vorrebbero fautore di una futura scissione: “Fare un nuovo partito? Fantapolitica!“.Ad ogni modo, qualsiasi sarà l’esito delle primarie, il nuovo segretario dovrà fronteggiare una serie di sfide vitali per la sopravvivenza dell’ex partito di governo: il, sia a livello nazionale che nelle roccaforti locali, l’elaborazione di un programma lungimirante, il, e l’abilità di riunire le forze frammentate e disperse del centro-sinistra.