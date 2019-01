Il cielo d'Italia è pieno di ufo: arrivano segnalazioni dalla Liguria alla Sicilia

Un cielo pieno di… ufo

Uno degli avvistamenti. Fonte: C.UFO.M Uno degli avvistamenti. Fonte: C.UFO.M

Avvistamenti dalla Liguria alla Sicilia

Una scena tratta dal film di Spielberg Una scena tratta dal film di Spielberg

Festeggiano tutti gli appassionati di, dopo il gran incremento diavuto in tutta Italia. In quest’ultimo periodo, infatti, a partire dallafino ad arrivare in, nei cieli si sono avvistati velivoli indefiniti e bizzarri scintillii. Per alcuni questa è la prova che glisi stanno avvicinando, altri invece rimangono scettici sulla loro esistenza.Negli ultimi giorni ilsarebbe stato interessato da uno strano traffico di luci e fulgori particolari. Secondo quanto affermato dal, il Centro ufologico Mediterraneo, si tratterebbe di veri e propridi oggetti volanti non identificati. Si è avuta una crescita dianche da alcuni testimoni che non hanno desistito dal filmare o fotografare questo insolito spettacolo nel cielo. L’impennata degli avvistamenti fa ben sperare alcuni ufologi sulla possibilità di provaredegliuna volta per tutte. Tuttavia molti sono glisull’argomento, che considerano piuttosto fantascienza, molto utile per creare capolavori cinematografici come E.T. l’extraterrestre del regista Steven Spielberg.Le stravaganti apparizioni notturne non hanno fatto preferenza tra una regione e l’altra, ma si sono manifestate un po’ in. Alcune immagini di bizzarri bagliori arrivano dallae precisamente da. Altri avvistamenti si sono avuti a, presso Milano. Testimoni provenienti da, in, hanno osservato indefiniti fulgori nella notte. Anche nell’isola di, però, non sono mancate segnalazioni di oggetti volanti: le apparizioni hanno interessato le città die di, in provincia di Ragusa. Sembra proprio che l’Italia sia una meta ambita non solo per i turisti, ma anche per gli alieni. Forse, però, bisognerà aspettare ancora prima di avere un incontro ravvicinato con loro. Per il momento possiamo solo provare ad avvistare questi velivoli, quando appaiono nel cielo sopra di noi.