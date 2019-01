Napoli, per la prima volta vede il mare a 30 anni: la storia di Rosa

Rosa va al mare

Rosa non sarebbe mai andata via da quella spiaggia

La solitudine di Rosa e della sua famiglia

vive la suaa casa, a Sant’Antimo, in provincia di Napoli,, collegata sempre ad un. La sua malattia purtroppo non le consente di muoversi. Assistita da, premiati per la loro grande professionalità dall’Asl Napoli 2 Nord dove lavorano, Raffaele Di Francesco e Francesco Caso,Questi due infermieri bravissimi hanno capito che ilera vedere il mare. Idell’Asl Napoli 2 Nord assistono Rosa a domicilio 3 volte a settimana e hanno, nonostante le difficoltà motorie della ragazza, diCome riporta Repubblica, Raffaele Di Franscesco ha raccontato: “Abbiamo parlato più volte, mentre eravamo in casa con lei, e abbiamo percepito un gran desiderio di vedere il mare. Siamo di turno da lei 3 volte a settimana,. Quando glielo abbiamo chiesto. Rosa comunica, fa capire quello che le piace“.Così, i due hanno aspettato la giornata giusta e l’hanno portata sulla spiaggia, laperchè a 30 anni non aveva mai potuto. “Un giorno, di pomeriggio, siamo partiti da Napoli per Varcaturo – racconta Raffaele – e abbiamo fatto una. Non è stato facile ma la fatica non ci spaventa. Rosa era felicissima,. Ha voluto toccare la sabbia con i piedi, non voleva staccarsi dalla riva, continuava ad osservare il mare… Poi abbiamo preso un caffè, lei un gelato e siamo andati via“.Quando però la, Rosa s’intristisce perchè pensa che. Ma i due infermieri garantiscono che quella non sarà l’ultima volta che Rosa vedrà il mare, dice Raffaele Di Francesco: “e lo faremo davvero., azioni come questa danno forza e speranza a chi soffre. Talvolta basta poco. E poi, non lo dimnticheremo mai . È premurosa con noi. Ci augura ogni giorno anche buon pranzo via what’s app, si è creato un forte legame e un grande e sincero affetto“.La, Anna, hae, come riportato da Repubblica, hacon queste parole l’accaduto: “Desiderava tanto vedere il mare, noi, non potevamo portarla, mio marito ha perso il lavoro e gli sforzi che facciamo per andare avanti sono tantissimi, le istituzioni non ci aiutano“.Nei confronti deila mamma di Rosa ha espresso, purtroppoha potuto fare con loche, a suo parere,la sua famiglia: “Raffaele e Francesco lo hanno fatto con semplicità e autenticità,. Se soltanto ci dessero più mezzi per poterla portare in giro, la malattia che la costringe a letto peserebbe di meno a lei e a me.Invece, nel concreto delle nostre giornate che non finiscono mai, passate a fissare quello che sta fuori dalla finestra o a guardare la tv.. Ne sono certa. E sono sicura che usciremo altre volte con loro. Le promesse le mantengono. E Rosa lo sa“.