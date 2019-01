Gli haters contro Annalisa Minetti, contesta per aver avuto un altro figlio

Il post

La critica

Annalisa Minetti con la figlia Annalisa Minetti con la figlia

La studentessaporta a casa orgogliosa un bel 27 dopo l’ultimo esame sostenuto. La voglia di festeggiare è tanta, e la cantante ed atleta lo fa abbracciando sua figlia nata da poco e bevendo un meritato caffè.Con grande soddisfazione, Annalisa che ha tagliato un nuovo traguardo, pubblica sul suo profilouno scatto che documenta proprio questi festeggiamenti. Ma come spesso accade in queste occasioni la reazione della rete ha perso di vista il contesto. L’artista e sportiva è stata infatti colpita dai commenti degliLa cantante vuole condividere con i suoi follower un’altra conquista verso la nuova laurea. La Minetti è già laureata inma ama la sfide: cantante, atleta, madre e ora ha deciso di tornare tra i banchi delle facoltà. Nello scatto lei con la sua bambina di appena 10 mesi avuta dal marito fisioterapistaLa bimba è nata dopo, che ora ha 10 anni, e che la 42enne ha avuto dal primo consorteMa il post non sortisce solo. Tra gli utenti che si apprestano a commentare la foto anche gli haters della cantante.La critica principale riguarda la scelta di aver voluto avere un secondo figlio , nonostante ladella Minetti che da anni subisce le conseguenze di una maculopatia che l’ha portata alla perdita progressiva della vista.“Certo cieca… non avrei messo al mondo un secondo figlio. E certo non vorrei far cose oltre la normalità solo per apparire normale. È una persona piena di sé“. Alle parole di questo utente si aggiungono altri commenti che condividono questo pensiero. Ma molti si sono subito schierati