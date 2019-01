Aveva solo mal di pancia, poi la scoperta: bimba di 4 anni lotta contro il cancro

La diagnosi sbagliata, la terribile scoperta e la lotta contro il tempo

La storia della, che vive a Collumption, in Inghilterra, sta facendo il giro del mondo. La mamma l’ha portata dalper un, per il medico si trattava di una semplice infezione. In realtà, come riscontrato da un altro medico, la bimba era affetta da un. La bimba in 70 giorni si è dovuta sottoporre a più cicli di chemio e radioterapia,ancora se sia, ma intanto i suoihanno lanciato unaper unA giugno dell’anno scorso, la mamma di, Enia Gooding, preoccupata per ilche la bimba di 4 anni lamentava già da un po’, la porta dal suo. Il medico è convinto che si tratti die le prescrive unda seguire per una settimana. Al termine della cura, purtroppo, allora la madre decide di andare da. Il dottore decide dile condizioni di salute della bambina.Emerge così che la piccola ha unaed è affetta da un. Questo cancro si sviluppa neinelle cellule dele, purtroppo, il quarto stadio indica che il. Comincia così una durissimaall’ospedale pediatrico di Bristol per salvare la vita della piccola e coraggiosa Cayla chedi cure, a une allaLa piccola Cayla lentamente si riprende e, ma ora, attende insieme alla sua famiglia i risultati delle analisi che le verranno fatte a metà gennaio per sapere se è definitivamente in via di guarigione. Intanto, i genitori hanno ingaggiato una vera e propria battaglia per una terapia vaccinale che eviti le ricadute.Ma la lotta contro il cancro della piccola Cayla non finisce qui. Infatti, i suoial Memorial Sloan Kettering Cancer Center pera unche serve a scongiurare che le torni il cancro. Per questo motivo, i genitori della piccola Caylaper far sì che la piccola possa non dover affrontare più in futuro l’inferno che ha dovuto vivere in questi mesi.La madre della piccola Cayla ha raccontato al The Sun il: “Tutto ciò che vogliamo è dare a nostra figlia le miglioricome farebbe qualsiasi altro genitore“. L’obiettivo della famiglia è, ma la strada è ancora in salita: meno di 30mila sterline sono state finora raccolte.