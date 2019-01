Roma, un clochard morto ogni 3 giorni per il freddo

Ennesimo clochard morto per il freddo

Immagine di repertorio Immagine di repertorio

Le iniziative a favore dei senzatetto

Una Scorz, ideata da Giuseppe D’Alessandro Una Scorz, ideata da Giuseppe D’Alessandro

Un altroha perso la vita nella capitale. Il suo corpo è stato ritrovato a piazza Irnerio, riparato dietro la cabina di un’edicola: sarebbe. È ilsenzatetto vittima dei disagi di una condizione tanto difficile.Il 14 gennaio 2019 l’edicolante disi accorge del corpo inerte delche da tempo si è stabilito vicino alla cabina della sua edicola. Cartoni e un giaciglio di fortuna rappresentavano il suo vago riparo. L’edicolante insospettito prova a scuoterlo, a svegliarlo, ma niente: il clochard non si muove. L’edicolante chiama immediatamente i soccorsi, ma per, 62enne di origini rumene,. L’uomo è morto per cause naturali, complice ila cui era costretto a sottoporsi quotidianamente. La Repubblica ricostruisce la storia di quest’ennesima vittima dell’indigenza. Cornel era originario di Sibiu, in, e da tre anni viveva a Roma:, colpito da un fulmine, e forse quel dolore l’aveva spinto a lasciare la sua terra e i suoi tre figli. Cornel purtroppo non è l’unico senzatetto ad aver perso la vita sotto i cieli di Roma: con lui ci sono anche Beniamino, Davide, Stanislao e molti altri. Dall’inizio della stagione fredda sono stati contatiper colpa di una vita all’addiaccio: chi colto dal gelo e chi finito bruciato dalle fiamme di fortuna, accese per resistere al freddo.Nella capitale ci sono all’incircatra uomini e donnee i posti per dar loro rifugio bastano “solo” per 4-5mila di loro. Fortunatamente sono molte le realtà di cittadini che cercano in tutti i modi di alleviare le sofferenze e le privazioni dei senzatetto. Un’iniziativa proveniente dall’America e che è già statae a Monza è quella del. I cappotti inutilizzati e altri capi utili a combattere il freddo vengono appesi ai rami degli alberi e lasciati a disposizione di chi ne ha davvero bisogno. Un’altra iniziativa a favore dei senzatetto è, nato dall’idea del designer 30enne. Scorz è un rifugio temporaneo, fatto di cartone ondulato resistente al vento, alla pioggia e difficilmente infiammabile. “Abbiamo creato la Scorz”, racconta Giuseppe D’Alessandro, “confrontandoci con i senza fissa dimora ai quali abbiamo chiesto, per una forma di rispetto, se avessero piacere ad andarci a dormire di notte. Ci hanno risposto positivamente e noi l’abbiamo realizzata”.“Bisogna trovare il modo di, costruire con pazienza un percorso che li porti a lasciare la strada“, spiega, portavoce della, molto attiva nel dare aiuto ai clochard della capitale. “Mae non precaria, perché altrimenti viene spesso rifiutata”.