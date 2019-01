La violenza di gruppo a Treviso

La negazione degli uomini

Aveva scelto di invitare i suoi 4 colleghi a casa per una cena didopo alcune tensioni lavorative. A fine cena la proprietaria di casa sarebbe statadai 4 uomini che l’avrebbero poi lasciata lì per tornare alle proprie case. Il racconto della 50enne vittima di violenza sembra agghiacciante e al momento è compito degli inquirenti accertare della veridicità dell’La vittima ha 50 anni ed è diin provincia di Treviso. Stando alla sua ricostruzione si erano creati deglitra i colleghi. Per cercare di acquietare lela 50enne avrebbe organizzato unaproprio a casa sua invitando i suoi 4 soci. Il tutto è successo intorno alla fine di ottobre 2018 e secondo i racconti della donna sarebbe stata indotta ad alzare eccessivamente il gomito per poi essereda tutti e 4 gli uomini.La mattina seguente alcuni ricordi hanno iniziato a ricomporsi e ha deciso di denunciare tutto ai carabinieri raccontando dettagliatamente l’accaduto. La donna avrebbe infatti affermato: “. Non ricordo tutto, ma so che quei rapporti non erano consenzienti. Lo hanno fatto per punirmi perché stavo creando problemi sul lavoro con le mie rivendicazioni“.I 4 uomini, nonché soci della vittima, sarebbero stati così accusati di. Ad una pesante accusa di questo tipo tutti e 4 gli indagati rispondono all’: “Si è inventata tutto, non l’abbiamo mai toccata. Lo fa solo per farci pressione sulle questioni di lavoro e indurci a fare come vuole lei“.Tutti e quattro gli uomini hanno età comprese tra i 46 e i 50 anni e negano totalmente ognidella donna. Secondo la loro versione avrebbero passato la serata insieme esagerando un po’ con l’alcool, dopodiché ognuno di loro si sarebbe recato a casa propria. Rimane ancora un mistero quale sia la reale versione dei fatti, ma saranno gli inquirenti a stabilire un