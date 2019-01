Vicenza, disoccupato ritrova il portafoglio di un dirigente e viene assunto

Il ritrovamento del portafoglio

A volte trovare un oggetto può cambiare la vita. A maggior ragione se si tratta di unconall’interno e se chi lo ritrova è senza lavoro da 6 anni. Ma la vita di, 59enne di origini marocchine, residente ain provincia di Vicenza, è cambiata per una ragione diversa: dopo aver restituito il prezioso borsello al legittimo proprietario, ha ricevuto unaed è stato immediatamente assunto.La storia ha avuto inizio domenica, quando Chamkou stava facendo unanei pressi della riva del Brenta. Ha subito notato un portafoglio, lasciato incustodito ai margini della strada. All’interno 900 euro e varie carte di credito e i documenti. Omar, da 30 anni in Italia, non ha avuto esitazioni: invece di tenere il denaro per sé, ha deciso di riportare immediatamente l’oggetto aldi Cartigliano,. A quel punto, mobilitando la polizia locale, si è scoperto che il proprietario del portafoglio era unche lavora per Bernardo Finco, titolare della, un’azienda che conta circa 120 dipendenti tra le sedi di Bassano e Montebello. L’uomo si era fermato a faree aveva distrattamente appoggiato sulla propria automobile il portafoglio che, ripartendo, era poi volato via.Dopo questo gesto di straordinaria onestà, i titolari dell’azienda si sono chiesti come avrebbero potuto sdebitarsi. Chamkou era da tempoe con tre figli minorenni a carico, da quando l’impresa per cui lavorava da 16 anni come operaio aveva dovuto chiudere. È nata così l’dea di offrirgli un: “Abbiamo ritenuto di fare un colloquio con il signore che l’ha ritrovato, ci sembrava il minimo – ha dichiarato il titolare della conceria al Corriere del Veneto – non aveva fatto domanda da noi ma aveva bisogno di lavoro e, in questo momento, il nostro settore offre opportunità. Una persona di taleva conosciuta, abbiamo verificato, è stato sfortunato e ha perso il lavoro per colpe non sue.”.In passato erano già accadute vicende di questo tipo anche se, nel caso dell’imprenditore Giovanni Radicchi, la proposta di lavoro era arrivata solo dopo l’offerta di 100 euro di ricompensa, rifiutata dalla donna che aveva ritrovato il portafoglio . Nel caso di Cartigliano, la storia si è risolta in maniera talmente esemplare da aver riempito dila stessa amministrazione comunale: “Così la conceria dimostra– ha dichiarato il sindaco Guido Grego – quella accaduta a Cartigliano in questi giorni è una storia bellissima con un finale da favola: spero che raccontarla aiuti tutti a riflettere sull’importanza di tenere un comportamento onesto ed essere da esempio per i propri famigliari e gli altri. L’, prima ancora di essere insegnata nelle scuole, passa attraverso i nostri gesti quotidiani”.