Lucca, neonata muore per denutrizione: i genitori non si sono resi conto di nulla

La morte della neonata

L’ospedale San Luca di Lucca L’ospedale San Luca di Lucca

Immagine di repertorio Immagine di repertorio

Il processo per omicidio colposo

Nel 2015, a, unaa causa di. Ihanno dichiarato didelle condizioni di salute precarie in cui la piccola si trovava. Adesso, il Tribunale di Lucca ha accolto la richiesta del pm Giuseppe Amodeo per procedere al rinvio a giudizio pera carico dei due genitori.La piccola è deceduta il 3 maggio del 2015, quandoI genitori avevano chiamato un’ambulanzadella neonata, rilevando che lacontinuamente e aveva unche aveva causato deinei genitori. Trasportata inizialmente all’ospedale San Luca di Lucca, la bimba era stata poi trasferita all’ospedale Santa Chiara della città toscana, con la speranza di riuscire a salvarla. Purtroppo, però, non si poteva fare più niente per lei. I suoi, entrambi 35enni, lui operaio, lei casalinga, sono rimasti: non si sono accorti in tempo del fatto che la bambina perdeva peso, nonostante abbiano altri due bambini, entrambi in età scolare ed entrambi sani.Come riporta il giornale Nazione, l’mettendo in evidenza come essi non abbiano effettuato “ogni necessario controllo sanitario nei confronti della neonata, dal momento della nascita, non permettendo la tempestività della diagnosi della patologia in essere, resa evidente dalla perdita di peso“.Il fatto che i genitori abbiano avutoche è poi deceduta per denutrizione e disidratazione, ha spinto gli inquirenti ad agire contro di loro. Per la morte della bimba, il pm Giuseppe Amodeo ha chiesto ila carico dei due genitori, rinvio a giudiziodal giudice per le indagini preliminari delRiccardo Nerucci, che ha disposto la prossima udienza il 22 maggio.