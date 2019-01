Torna la disciplina a scuola: dare del lei al prof e alzarsi quando entra

Il caso del padre di Morgano

Ripristinare la disciplina

Per, assessore all’Istruzione della Regione Veneto, la scuola oggigiorno ha perso autorevolezza e rispetto soprattutto agli occhi degli alunni e ciò è causato anche dalle ingerenze e dalle violenze dei genitori degli studenti a danno del personale scolastico. Sono molto note infatti ormai le violenze che alcuni genitori mettono in pratica ai danni degli insegnanti e la lotta contro le droghe, secondo la Donazzan, potrebbero aiutare la scuola a riprendere saldamente in mano le redini dell’educazione.Non sono pochi i casi riportati dalla stampa di genitori che arrivano alla violenza fisica e verbale contro i docenti per colpa di brutti voti o richiami dati ai loro figli. L’ultimo caso è quello avvenuto in una, nel trevigiano, dove il padre di un alunno che aveva preso un brutto voto ha fatto irruzione in classe, ha aggredito verbalmente l’insegnante e ha cominciato a chiedere ai compagni del figlio se quel 4 fosse meritato. Proprio sull’argomento si è espressa, esponendosi a favore degli insegnanti e dell’istituzione scolastica: “all’autorità giudiziaria, come appunto ha fatto Daniela Bettini, preside dell’Istituto comprensivo di Quinto e Morgano, e come giustamente chiesto da Barbara Sardella, dirigente dell’ufficio scolastico di Treviso”, ha commentato l’assessore, “, evitando intromissioni e ingerenze da parte di genitori violenti che, con la loro condotta, di certo non rappresentano un esempio da seguire per i propri figli”.Secondo l’assessore, quindi, per ripristinare l’ordine e la disciplina a scuola basterebbe ritornare ad adottare alcuni accorgimenti di carattere comportamentale: “Non serve una legge, servirebbe piuttosto ricostruire i fondamentali di riferimento: dal, all’alzarsi in piedi alla sua entrata, al corretto abbigliamento, magari con ilo di una divisa scolastica segno di decoro e di appartenenza, fino ad arrivare ad una lotta unanime contro l’uso di ogni droga tra i più giovani”.