stanno vivendo un momento bellissimo della loro vita. La piccola Stella ha due mesi e mamma e papà se la godono tutta fino in fondo, pare però che i due abbiano anche altri piani: c’è unall’orizzonte?Secondo la rivista Oggi la super coppia starebbe già pensando ad organizzare il matrimonio. Le nozze dovrebbero essere in programma per la prossima estate, ma per ora nessuno dei due ha confermato. Per ora pare che siano assorbiti dalla loro prima figlia che sta illuminando la vita di entrambi. A Diva e Donna, Christian Vieri ha raccontato: “Sono un mammo perfetto: le faccio il bagnetto e le cambio i pannolini.. Sono contentissimo. Stella per fortuna sta benissimo, è di una bellezza disarmante o meglio assomiglia tutto alla mamma, è una bimba meravigliosa. Non potevo desiderare nulla di più.Quando mi hanno messo in braccio la piccolina il mio cuore si è riempito di gioia., non sapevo più cosa fare. Solo al momento in cui diventi genitore ti si apre un mondo“. E ancora: “Ci stiamo godendo Stella, ma prima o poi il matrimonio arriverà“.È la stessa Caracciolo ad avvertire i suoi follower: per lei un piccolo incidente che l’ha costretta a tenere il ghiaccio sulla caviglia. Niente di grave, sembra, ma probabilmente l’immobilità intristisce parecchio l’ex velina che si sfoga sui social. “Niente ragazzi sono caduta dal marciapiede e mi sono fatta malissimo”, ha scritto su Instagram nella prima foto condivisa con il piede fasciato da alcuni asciugamani. Forse la Caracciolo ne avrà ancora per un po’, ma ormai a casa ha chi le fa compagnia.