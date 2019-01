I ghiacciai dell'Antartide si stanno sciogliendo: dati allarmanti

Immagine dell’Antartide Immagine dell’Antartide

I ghiacciai dell’Antartide si stanno sciogliendo a causa del. I dati sono veramente allarmanti: gli scienziati pensano che se tutto il ghiaccio del Polo Sud diventasse acqua, il. Una visione a dir poco apocalittica.Secondo l’, lo scioglimento dell’Antartide ha causato un aumento del livello degli oceani di 1,4 centimetri tra il 1979 e il 2017. Le previsioni per il futuro non sono rosee: nel 2100 l’innalzamento medio potrebbe toccare gli 1,8 metri e questo provocherebbe l’Fino al 1990 se ne sono persi 40 miliardi. Un dato poco incoraggiante e che non vede alcun miglioramento se pensiamo che dal 2009 al 2017 siamo arrivati a quota 252 miliardi di tonnellate.Se l’Antartico orientale dovesse sciogliersi e fondersi con quello occidentale, il problema sarebbe ancora più grave. La parte più grande di ghiaccio si trova proprio in questa area del Continente Bianco: pensate che ce n’è abbastanza da far salire il livello degli oceani di oltre 52 metri. Se solo il ghiaccio occidentale si sciogliesse, il livello sarebbe di “soli” 5. L’perché sono proprio qui le riserve d’acqua dolce necessarie alla sopravvivenza. La perdita di ghiaccio è sei volte più veloce rispetto al 1979. Una conseguenza seria causata dall’inquinamento e dal poco amore verso l’ambiente.Secondo la Nasa e lo scienziato che ha condotto la ricerca, Eric Rignot, questa scoperta non vuole mettere in allarme il mondo, però questi punti deboli rilevati durante gli studi meritano di essere approfonditi. Si pensava che la zona orientale fosse al riparo dai, purtroppo così non è. Le zone dell’Antartide stanno cambiando velocemente, questo è motivo di preoccupazione e di pensiero.Solo qualche mese fa un iceberg di 300 km minacciava di staccars i, il problema è serio e non bisogna sottovalutarlo. Una frattura di 30 km è stata individuata dai satelliti: il distacco potrebbe avvenire a breve.