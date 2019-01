Le proprietà della “crema miracolosa”

Il sangue fa bene alla pelle. O così almeno sostengono alcune tra le donne più influenti e seguite sui social e i media. Capo fila la sempre presente Victoria Beckham , che su Instagram,, ha osannato un prodotto preparato appositamente per lei da un medico tedesco, tal, che con un prezzo a confezione non proprio alla portata di tutti,, dovrebbe donare alla pelle nuova giovinezza.Secondo Victoria questa crema miracolosa contiene in suo sangue che viene fatto passare attraverso alcune perline di metallo, così da simulare chimicamente la coagulazione dalla quale vengono prodotte due proteine che combattono l’infiammazione. Grazie a questa procedura, come dichiara la Ex-Spice girl: ““. Tra gli altri vantaggi che regala al viso pare ci siano anche tessuti più forti e maggiore produzione di collagene.Effettivamente la Beckham , pur non essendo più una ragazzina, dimostra ancora un fisico ed una pelle invidiabili. Merito naturalmente di diete e di una sana vita sportiva, ma sarà quindi anche merito del suo stesso sangue?Non c’è alcun studio scientifico dietro un prodotto del genere quindi l’efficacia, o l’eventuale nocività, non sono mai stati certificati. Ma Victoria non è certo l’unica che ha dichiarato di usare creme o trattamenti a base di sangue.Non potevano mancare influencer di fama mondiale comeche avevano dichiarato di usare maschere facciali, dette simpaticamente “”, perché a base di sangue. Peccato che una delle cliniche che la praticavano, chissà a quali prezzi, in New Mexico era stata poi chiusa perE poi c’è naturalmente Gwyneth Paltrow che rincara la dose, consigliando sul suo sito di farsi iniezioni periodiche del proprio sangue per rinforzare anche il sistema immunitario.