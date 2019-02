Calabria, tre incendi intimidatori al Minerva Club Resort: "Lo Stato ci aiuti”

Gli incendi e la rabbia dell’imprenditore

Una terra dal grande potenziale ma con gravi problemi

Il coraggio di continuare e l’appello d’aiuto allo Stato

Il, uno dei villaggi turistici più grandi d’Italia e della, in queste settimane è stato vittima dimirati. Tredolosi in soli 10 giorni, nel tentativo di mettere in ginocchio la struttura. Ancora ignoti i responsabili, e tutto fa pensare all’intimidazione mafiosa . A gestire il resort, dove, è l’imprenditore, che ha denunciato il tutto in un’intervista all’agenzia stampa. “Credo che con questi atti, qualsiasi sia l’origine, si voglia andare oltre il singolo imprenditore e colpire un intero territorio. L’intento appare quello di deprimere l’economia del territorio e più in generale colpire il turismo in“, ha detto l’intervistato.Il primoè avvenuto la notte tra il 28 e il 29 dicembre in una sala predisposta per una cerimonia. Il 5 gennaio il secondo episodio, con l’auto di un collaboratore del villaggio turistico data alle fiamme. Infine, il 10 gennaio ilè stato appiccato alla lavanderia del. I pompieri ci hanno messo 10 ore a domare le fiamme. Per Sauve, lesono colpevoli di non aver ancora mosso un dito, a differenza di altri casi. Ironicamente, ha aggiunto: “Ho pensato anche di cambiare il nome del Resort in ‘‘ considerata l’attenzione ricevuta sia dai media che dalla politica. Lì per 9 dipendenti si è mosso il mondo, incluso Salvini, mentre qui per 500 dipendenti siamo stati ignorati, ad eccezione della visita del presidente della commissione parlamentare, che ringrazio ancora“.L’imprenditore ha poi ribadito che casi come questi non sono nuovi in, ma fanno notizia solo a ridosso delle, per poi tornare nel dimenticatoio dopo il voto. “Le istituzioni dovrebbero investire di più, mostrare concretamente il sostegno a chi ha deciso di fare impresa qui. Ilma il governo deve guardare questa regione con un occhio diverso per creare uno sviluppo nuovo. Questa terra potrebbe diventare la“, ha detto infine.Luigi Sauve ha organizzato perunal Minerva, volto a stringere unnell’area della, dove sorge il suo villaggio. Per l’occasione ha lanciato l’hashtage ha invitato tutte le istituzioni, a cominciare dal ministro. Sulla vicenda si è espresso su Adnkronos anche, deputato del Pd in, che la scorsa settimana, con la collega Enza Bruno Bossio, ha presentato un’interrogazione sul caso Minerva per chiedere al ministro dell’Interno di impegnarsi urgentemente per garantire l’incolumità dei cittadini minacciati in questo modo. “Lo Stato non può lasciare sole le vittime della mafia”, ha concluso.