Claudio Baglioni a Fabio Fazio: “L’Ariston mai stato così grande”

Alla ricerca dell’armonia

Mistero su Fiorello e il modellino 3D di Baglioni

rivela qualche anteprima sul, che comincerà il prossimo 5 febbraio, a Che tempo che fa. Il direttore artistico della kermesse svela le intenzioni per questa edizione: sarà un Sanremo ““, con l’intento di dare rilevanza alla. Anche grazie ad un apparato luminoso e scenografico che Baglioni promette spettacolare.“Siamo qui sepolti dentro il Teatro Ariston da due settimane“, scherza Baglioni con Fazio. Ilsembra pronto all’inizio del suo secondo Festival, e le idee sono chiare: “Io credo di sapere dove andare“, spiega.Sulleche stanno accompagnando la kermesse commenta che “Il Festival di Sanremo è sempre tirato per la giacchetta da una parte e dall’altra“, chiarendo il motivo del suo soprannome: “Ci vuole un ‘dirottatore’, per fare lo slalom da tutte le altre direzioni indicate da altre persone“. L’obiettivo resta comunque “dare importanza e centralità alle canzoni italiane“.Baglioni svela l’intento del suo Festival: “Quest’anno io vorrei provare a dirottarlo verso l’armonia, cercare una soluzione unica molto vicina alla bellezza“, di cui commenta insieme a Fabio Fazio, l’Italia ha disperato. Tanto che il conduttore dice tra il serio e il faceto: ““, pensiero da cui il cantante cerca di dissuaderlo.Il successo dello scorso anno “Non ce lo aspettavamo, nessuno se lo aspettava“, spiega Baglioni, felice delle collaborazioni di quest’anno: “Claudio Bisio è la persona più pacifica del mondo“. Oltre che su una buona squadra, si è puntato anche all’effetto scenico: “Mai il palco dell’Aniston è stato così grande. Abbiamo scoperto che c’erano degli spazi e abbiamo sistemato un golfo mistico esattamente alle nostre spalle“.Fazio chiede delucidazioni sulla partecipazione di Fiorello, ma Baglioni smentisce: “Fiorello è talmente imprevedibile, per quanto sappia io no. Se arriva viene a mia insaputa“.Si darà anche quest’anno il premio, l’hanno scorso vinto da: “C’è questa raccapricciante intenzione anche quest’anno, io poi mi sono prestato perché è una riproduzione di me in 3D. Mi sono sottoposto a una vivisezione in 3D, immobile in apnea per 3 minuti“, racconta il cantante.