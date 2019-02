Stuprata, riceve 4.800 euro di indennizzo dallo Stato_ si appella alla Corte Europea

Violentata per tutta la notte

La beffa: un risarcimento da 4.800 euro

La Corte di Giustizia Europea. Foto/immagine di repertorio La Corte di Giustizia Europea. Foto/immagine di repertorio

Nel 2005 la ragazza di cui non è stata resa nota l’identità, subì unoall’interno di una cascina abbandonata. I suoi aggressori fuggirono e non vennero mai più ritrovati, così sarà lo Stato italiano, secondo le leggi europee, a dover risarcire la donna. Purtroppo l’, quasi un’elemosina, tanto che ha spinto la ragazza e i suoi legali a rivolgersi alla Corte di Giustizia Europea per stabilirne l’effettiva congruità.Era il 2005 e la sfortunata protagonista, una, stava trascorrendo una serata in discoteca. Serata che si è subito trasformata in un incubo a occhi aperti. La ragazza è stata rapita da 2 uomini di nazionalità rumena, fuggiti agli arresti domiciliari, poi è stata portata in un casolare di campagna eper tutta la notte. I due, latitanti, vennero condannati a 10 anni di carcere, maperché non vennero mai ritrovati.Un anno prima, una direttiva europea aveva stabilito l’obbligo per lo Stato di garantire un risarcimento “equo e adeguato” alle vittime di reati violenti intenzionali (omicidi, lesioni dolose, violenze sessuali) nel caso in cui l’aggressore fosse sconosciuto, fosse scappato o non avesse adeguate risorse economiche. La 18enne quindi, sostenuta dai legali Marco Bona, Umberto Oliva e Francesco Bracciani, aveva dato inizio a una causa pilota contro lo Stato per poter avere l’indennizzo che legalmente le spettava. All’epoca i giudici disi erano pronunciati, sia in primo che in secondo grado, stabilendo una provvisionale immediatamente esecutiva di. Mai concretizzatasi a causa dell’opposizione della Presidenza del Consiglio.Dopo una condanna da parte dellaper non essersi adeguata alle direttive, finalmente, nel 2017, ha istituito un fondo di garanzia per le vittime di reati violenti. Le cifre, purtroppo, sono lontane dal poter essere definite “eque e adeguate” da vittime e familiari delle vittime:, 8.200 per femminicidio, 3.000 per lesioni gravissime e, infine, per, il caso in questione. La Cassazione chiede quindi ai giudici della Corte di Giustizia Europea di pronunciarsi sulla congruità di tale somma. Una, che sembra quasi beffeggiare chi si è visto crollare il mondo addosso quella sera del 2005, a soli 18 anni. “e sono contenta che la mia richiesta sia stata arrivata alla Corte di Giustizia Europea” ha commentato la giovane a La Repubblica. La donna non ha perso le speranze nonostante siano passati anni dall’inizio di questa battaglia giudiziaria.