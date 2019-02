Ragazzini usano una tartaruga viva come pallone da calcio

Il salvataggio della tartaruga

Il destino della tartaruga

La notizia arriva da Grosseto, riportata da Il Tirreno. In un giardino nei pressi delle mura della città toscana, un gruppo di giovanissimi hausandola come un. I ragazzi sono stati interrotti dal loro macabro gioco contro il povero animale da un addetto alla pulizia del verde diLa loro scusa, come riporta il giornale, alla richiesta da parte dell’uomo di una spiegazione è stata: “Visto che era lì…”.Impegnato a curare il verde dei giardini che circondano le mura della città toscana, l’uomo si è accorto che poco distante da lui, alcuni ragazzi stavano. Guardando con attenzione si è accorto però che la strana palla era in realtà una. Avvicinatosi al campo da gioco ha dunque visto il povero animale sanguinante ma ancora vivo. Essendo in servizio e non potendo abbandonare il posto di lavoro, l’uomo ha poi contattato immediatamente la moglie che ha messo in moto la macchina dei soccorsi.ha allora consigliato alla signora di contattare immediatamente l’Sos Animali, unica onlus preposta che si occupa per conto della Regione Toscana del soccorso della fauna selvatica nelle province di Grosseto e Siena. Sul posto è accorso subito un veterinario e ha rassicurato la signora sul destino del povero animale. Lei stessa ha così dichiarato a Il Tirreno: “Il veterinario è subito arrivato e ha preso in consegna la tartaruga. Dopo averla guardata accuratamente, mi ha detto: “Signora, questa rottura del carapace si risolverà, la porteremo al Centro di Semproniano”. Ed ha poi sottolineato: ““.L’animale non è in pericolo di vita, ha riportato una rottura del carapace ma si salverà. Claudia Biliotti, biologa e membro del direttivo di Sos Animali Onlus, ha spiegato che l’animale è stato sottoposto ad unaper evitare infezioni e, dopo 24 ore di osservazione, è stato trasferito al Crase di Semproniano, centro di recupero per animali selvatici. La tartaruga ha subìto una rottura del carapace ma non è in gravi condizioni. Adesso spetta alla onlus e alla coppia di coniugi decidere se sporgere denuncia contro il gruppo di ragazzi o segnalare l’accaduto alle autorità competenti.