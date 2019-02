Meteo, maltempo nel weekend e gelo in arrivo per San Valentino

Fine settimana di peggioramenti

Gelo a San Valentino

Se l’anticiclone delle Azzorre ci sta regalando una pausa da pioggia e neve, una nuova perturbazione è pronta ad arrivare sulla penisola. A causa di venti dai quadranti occidentali, arriverà sull’Italia una nuova perturbazione che interesserà le giornate di sabato, domenica e lunedì. Il gelo arriva a San Valentino.febbraio si avrà undelle condizioni meteo sui quadranti occidentali su Liguria e alta, già interessate da piogge. Sul resto della penisola è prevista variabilità, senza prevalenza di sole, specie sul versante adriatico e al Sud.arriverà dal Polo unache transiterà abbastanza velocemente fra il pomeriggio e la sera di domenica provocando un rapido peggioramento. Si prevedono piogge estese dal Nord Ovest a tutto il Settentrione. Fra domenica e lunedì, sono previsti per le notti intesi rovesci con abbondanti nevicate a 700/800 metri di quota sull’arco alpino centro-orientale.Il tempo peggiorerà progressivamente anche sulle aree del Centro con piogge fra Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo e neve a quote elevate sull’Appennino. Il Sud invece sarà poco interessato dal maltempo: previste precipitazioni domenica sera e in nottata su Campania e Calabria.Dopo questa veloce perturbazione, l’anticiclone delle Azzorre tornerà ad interessare brevemente il nostro Paese prima di spostarsi verso il nord Europa. La nuova settimana inizierà con un tempo più asciutto al Nord e sulle regioni del centro, mentre la situazione sarà più instabile nel Sud Italia a causa dei venti freddi settentrionali che potrebbero portare neve a quote collinari. È previsto unda martedì.Un’ondata di gelo è prevista perfebbraio: i modelli meteorologici parlano di un’ondata di freddo intenso proveniente dalla Russia, con temperature, secondo IlMeteo.it, comprese fra -5/-10°C alla quota isobarica di 850 hPa (circa 1450 metri). Le precipitazioni potranno maggiormente interessare la zona adriatica portando la neve sulle coste marchigiane fino a quelle pugliesi.