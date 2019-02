Piero Fassino, incidente stradale in Toscana: "Frattura dello sterno"

Fassino: sterno fratturato per un incidente d’auto

Una carriera in politica

Foto: Partito Democratico Foto: Partito Democratico

L’ex sindaco di Torinoè stato coinvolto in unsull’Aurelia in, nei pressi di Orbetello. A renderlo noto lo stesso dem su Facebook: Fassino rassicura sulle sue condizioni, garantendo che al più presto riprenderà gli impegni. Il deputato ha però unaper la“Ciao a tutti, so che alcuni hanno saputo che sono stato coinvolto in un incidente d’auto“, scrive l’ex primo cittadino del capoluogo piemontese, “Sono stato portato all’Ospedale di Orbetello e dimesso qualche ora dopo con la diagnosi di una frattura dello sterno e con una prognosi di 20 giorni. A parte il forte dolore causato dalla frattura,. Vorrei tranquillizzare e ringraziare chi si è preoccupato. Purtroppo dovrò annullare gli impegni dei prossimi giorni, ma saranno riprogrammati presto“.Tanti i messaggi di pronta guarigione per Fassino, politico di lungo corso ed esponente delPiero Fassino,, è stato a lungo impegnato in prima persona nella politica italiana, di cui è stato protagonista. Prima nella Direzione nazionale del, negli anni Ottanta, poi nei, con cui è stato eletto alla Camera la prima volta nel 1994. Sottosegretario agli Esteri del primo, diventanei governi. È uno dei fondatori del Partito Democratico, con cui continua la sua carriera di parlamentare, fino ad essere investito del ruolo di Inviato speciale dell’Unione europea per la Birmania.Celebre la sua battuta a, “se vuol fare politica fondi un partito e vediamo quanti voti prende“, nel 2009. Tempo dopo un’altra sua “profezia” si è avverata, grazie alla quale Fassino ha consacrato la fama di “sibilla” con cui è ironicamente identificato. Aha detto nel 2015: “Un giorno lei si segga su questa sedia e vediamo se poi sarà capace di fare tutto quello che oggi ha auspicato di poter fare“.