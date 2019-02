Meteo del weekend: ritorna l'inverno con il freddo dalla Russia

Venerdì: addio all’anticiclone e calo delle temperature

Sabato e domenica ritorna l’inverno

Le temperature e il clima primaverile di questi ultimi giorni, dovuti ad un vasto campo di alta pressione sull’Europa centro occidentale, sono destinati a cambiare. Infatti, secondo gli ultimi modelli meteo, la situazione meteorologica cambierà già daUn flusso di, provenienti dalla, invaderà l’Europa centro orientale e anche buona parte dell’Italia, in particolare causando un, sull’area adriatica e sull’Appennino.Già dafebbraio le temperature cominceranno a scendere. Una massa d’aria fredda in arrivo dalla Russia arriverà prima sull’Italia orientale. Dal pomeriggio di venerdì i venti disoffieranno man mano più forti, con raffiche fino a 80-100 km/h e porteranno possibilisullecentrali e meridionali e, nel corso della notte, anche susettentrionale,ionica e isolePer la giornata difebbraio è previsto un brusco, anche di 10°- 15°C in poche ore, a partire dalle zone adriatiche e successivamente al resto delforti e gelidi faranno peggiorare ulteriormente il meteo sull’area centro meridionale adriatica. Si prevedonofino a quote pianeggianti sucentro settentrionale e sulle aree interne della. Sucentro orientale sono previsti rovesci con nevicate a bassa quota. Tempo migliore sue resto deldove, tuttavia, caleranno le temperature, specialmente nelle ore notturne, e aumenteranno i venti freddi.Perfebbraio si prospetta ancora una residuafra lae laionica con residui fenomeni nevosi anche a bassa quota. Il tempo migliorerà nel corso della giornata sul resto del Sud e, in serata, sulle restanti regioni del meridione. Continueranno invece e a soffiare i venti disu tutta l’Italia con conseguenti temperature più rigide rispetto a questi ultimi giorni.