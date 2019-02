Maltempo al Centro-Sud: 3 vittime; nave mercantile incagliata a Bari

Bari, mercantile bloccato vicino la spiaggia: ferito un soccorritore





#Ischia: causa forte vento urto di due navi in #Porto. Nessun ferito ma danni alla sovrastruttura di entrambe. #GuardiaCostiera ha disposto accertamenti di sicurezza. Aperta inchiesta sommaria. pic.twitter.com/CM2U3ZO15h



— Guardia Costiera (@guardiacostiera) February 23, 2019

Muro crolla per il forte vento: 2 morti nel frusinate

L’ironico cartello per la nevicata a Napoli. Foto: Twitter L’ironico cartello per la nevicata a Napoli. Foto: Twitter

Continua l’allerta maltempo: pericolo per il vento

Continua ilche tra ieri e oggi si sta riversando al, creando non pochi disagi a causa dele delle precipitazioni nevose in alcune zone. Unè rimasto incagliato a pochi metri dalla spiaggia sud di, a causa delle mareggiate e delledi vento a. Ferito un soccorritore della, come riporta La Repubblica, mentre sono stati portati in salvo tutti i 15 membri dell’equipaggio. L’ondata di maltempo dai Balcani è destinato però a continuare, come avverte laL’è il mercantile turco di 96 metri partito ieri dal porto di Ortona, Abruzzo, dopo aver scaricato il suo carico di grano. A causa del forte vento, nel viaggio di ritorno verso la Turchia ha tentato di entrare nel porto di Bari per ripararsi dalle mareggiate. Il cargo è finito però incagliato nel fondale e al momento si trova bloccato contro laa pochi metri dal lungomare barese. Bloccato nelle vicinanze anche unche avrebbe provato a disincagliare il cargo.Immediato l’intervento della Guardia Costiera, che ha portato in salvo le 15 persone dell’equipaggio. Inutile invece l’intervento di due motovedette che hanno provato a disincagliare la nave. Le navi hanno dovuto cedere a causa del forte vento e unsarebbe stato lievementedurante le operazioni.Ad, in provincia di Frosinone, un muro di 2 metri di un casolare agricolo sarebbe crollato a causa delle forti raffiche di vento. Duedella zona sarebberoin seguito al crollo e ci sarebbero altri due feriti. Le vittime avevano 71 e 73 anni, mentre dei due feriti, anche loro di 70 e 76 anni, uno sarebbe in gravi condizioni a Roma, mentre il secondo si sarebbe infortunato il piede.Ilche si trovava alla guida di un’dalla caduta di un pino anon ce l’ha fatta. Anche questo incidente causato probabilmente dal vento: completamente accartocciata l’auto, una Panda, su cui viaggiava l’uomo.Tutto il Centro e il Sud Italia inper i forti venti di burrasca che si abbatteranno, secondo il bollettino della Protezione Civile, su Sardegna, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia. Nella morsa diCampania, Basilicata e Calabria a partire da domani 23 febbraio, ma fiocchi bianchi si sono già registrati a Napoli; neve anche in Puglia, Abruzzo e Marche a causa di un nucleo depressionario di origine polare.