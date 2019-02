Trapani, cane abbandonato in autostrada: la Polstrada la adotta

Un giovane cane abbandonato in autostrada

Pina, la pointer abbandonata con lo stemma della polizia stradale. Credits: Polizia Stradale Pina, la pointer abbandonata con lo stemma della polizia stradale. Credits: Polizia Stradale

Il Pointer Pina e l’adozione

Sull'autostrada A 29, all'altezza della città di Trapani, in Sicilia, è venuto a verificarsi l'ennesimo abbandono di un cane. Un cane, o meglio una femmina di Pointer di appena un anno, è stata lasciata al freddo sulla strada ad alta percorrenza siciliana. L'animale, impaurito e smarrito, è stato però trovato mentre vagava e prontamente soccorso da alcuni agenti della Polizia Stradale. La cagnolina poi, grazie ai vigili urbani e al Comune, è stato curata, micorchippata e sterilizzata. Non solo, dopo il salvamento della giovane Pointer, è intervenuta l'Associazione Cani da Salvataggio di Palermo. Quest'ultima non solo ha ribattezzato il cane, la quale ora si chiama Pina, ma ha anche deciso di farla adottare. E l'adottante sarà proprio il suo salvatore, ovvero il corpo della polizia stradale. Il giovane Pointer Pina, come precedentemente detto, verrà dunque adottato dalla Polstrada. E, grazie a questa adozione si prospetta un futuro roseo per il cane. Infatti, come diffuso mediante un video su Twitter da parte della dirigente Adelaide Tedesco, l'animale sarà addestrato e gli verrà assegnato un ruolo molto importante. A tal proposito la donna ha dichiarato: "Pina non solo rimarrà caserma, ma è stata anche arruolata: sarà addestrata e potrà tenere lezioni di legalità nelle scuole". Nello specifico il cane diventerà una Testimonial di legalità. La giovane pointer sarà, dunque, la protagonista degli incontri che la polizia effettuerà nelle scuole per quanto concerne la compagna promossa per diffondere la cultura della sicurezza stradale. Il cane ha fin da subito indossato il berretto della polizia stradale e lo stemma.