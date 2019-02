De Martino e il rapporto con Santiago

De Martino e Santiago De Martino e Santiago

E Belén?

De Martino canta a Domenica IN De Martino canta a Domenica IN

Ospite a Domenica In,ha messo a nudo molti lati di sé; il lavoro, l’amore per il figlio Santiago e la passione per i viaggi e per il mondo. “Quando vivi in un mondo così bello non ha senso non vederlo tutto”. Emozionato per la sua nuova avventura televisiva, Made in Sud, De Martino non nasconde le sue emozioni. Che avrà tra tutti l sua più grande fan, la nonna materna che, parlando del programma, ha detto “finalmente! Dopo 40 anni di canone Rai qualcosa di bello è venuto fuori”.Quando parla di suo figlio, gli occhi gli si illuminano di una luce colma di amore per il suo bambino. Prossimo a compiere 6 anni, Stefano racconta che il piccolo ora sta attraversando la fase dei “Preché”, ad esempio: “Papà perché piove?” E lui ironico spiega di come ha rinvangato i ricordi di scuola per provare a spiegarlo. “La cosa migliore che può fare un uomo è essere. Ogni volta che lo guardo per me è una iniezione di autostima, perché lo vedo così bello. Mi chiedo come ho fatto io a fare una cosa così bella?” confessa De Martino dopo aver visto un video dedicato a Santiago.Papà modello, ammette di non conoscere il significato della parola tata. Scherzando il ballerino racconta: “Infatti quando torno dalle vacanze con mio figlio poi vado in vacanza da solo per riprendermi. Dopo una settimana torno stremato glielo passo alla mamma e gli dico belli miei vi saluto“.Sulla sua bella ex moglie, Stefano De Martino non si è sbilanciato tanto, è l’amore la chiave di tutto per lui, “Io ho solo un pensiero, l’amore non è mai sprecato. Ci sono tante forme di amore, anche solo stare al fianco di una persona. Quando ti ritrovi insieme a una famiglia è un punto di arrivo”. Un amore che li unisce, commenta Mara Venier, concetto confermato dal ballerino: “Io ho un punto debole, che poi è il mio punto di forza. Più cresco più mi rendo conto che la famiglia è il mio punto di forza”.