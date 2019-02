Regionali in Sardegna, il centrodestra di Solinas vince con netto distacco

Solinas, il triofno

La reazione degli sconfitti

Non si sono ancora conclusi gli scrutini in, dove quest’oggi si è votato per le regionali, ma il risultato è già evidente. Lo stacco del centrodestra diè così netto rispetto ai risultati degli altri candidati che la situazione sembra ben chiara. I risultati non sono ancora stati ufficializzati, ma a questo punto dello sfoglio, numeri alla mano, è impossibile prevedere una sorpresa.Intanto mentre il centrodestra esulta, al quartier generale dei pentastellati si incassa una disastrosa disfatta., ormai molti voti dietro Solinas, tuttavia è soddisfatto del risultato delSostenuto dalle liste del centrodestra, il senatore leghista ha portato a casa il. Solinas, nuovo presidente della giunta regionale, godeva dell’appoggio di, laIl successo in termini di preferenza per la Lega, in particolare, è stato clamoroso, poiché era la prima volta che il partito si affacciava sulla Regione Sardegna. Efesteggia: “Dalle politiche a oggi se c’è una cosa certa è che su sei consultazioni elettorali, la Lega vince 6 a zero sul Pd. Anche in Sardegna, dopo il Friuli, il Molise, Trento, Bolzano e l’Abruzzo i cittadini hanno scelto di far governare la Lega. E come in Abruzzo anche in Sardegna è la prima volta che ci presentiamo alle Regionali. Grazie a tutti quelli che hanno deciso di darci fiducia“.Intanto, che deve accontentarsi del 33% delle preferenze, dopo lo sfoglio disezioni scrutinate su, ammette la sconfitta a testa alta. “Il risultato dà la vittoria al centrodestra. Ho mandato un messaggio a Solinas per augurargli buon lavoro” ha commentato il candidato di centrosinistra,Più dura la disfatta per il candidato Movimento 5 Stelle,, costretto ad arrestarsi al un insoddisfacente. Manon si lascia demoralizzare. “Il M5S è vivo e vegeto e va avanti, in regione Sardegna come a livello nazionale. Io non vedo nessun problema, per il governo non cambia niente: è al lavoro sui dossier più importanti“. Mantenendo un profilo positivo aggiunge “Per la prima volta nella storia della regione Sardegna, entriamo con diversi consiglieri regionali. Questo è per noi un dato importante perché lì non c’eravamo, eravamo a zero a livello regionale“. Ma tra i pentastellati cresce una certa insoddisfazione, manifestata tra le prime righe da. “La leadership di Luigi Di Maio certamente va rimessa in discussione” ha dichiarato la senatrice ribelle. “Da tempo non condivido la linea politica intrapresa e le strategie messe in atto. Se ora, oltre i sondaggi, abbiamo anche verificato con elezioni regionali, che per quanto di altro livello, ci danno il polso di una indubbia e incontestabile perdita di consensi, credo che andrebbe rimessa la palla al centro“.