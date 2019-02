Perché ci piace avere paura? Ci risponde la scienza

Il corpo si prepara al pericolo rilasciando agenti chimici Il corpo si prepara al pericolo rilasciando agenti chimici

La reazione che ci salva!

Liberarci dal dolore e dalla paura: più energia

Quando la paura sembra reale

La paura che unisce

Margee Kerr, una sociologa che studia laha pubblicato una ricerca in cui spiega perché alle persone. Lei è specializzata nello studio sul terrore e ha pubblicato molti articoli al riguardo. Scientificamente, quando si è spaventati, l’, ghiandola del cervello che gestisce le emozioni, è sollecitata a tal punto da innescare la reazione che ognuno di noi ha di fronte al pericolo, ovvero la voglia di. Però anche mani che sudano, pupille dilatate, e dopamina e adrenalina che iniziano a scorrere nel sangue possono essere “sintomi” della fifa!La sociologa sostiene che solo nell’ottobre 2015 ci sono state 28 milioni di persone che hanno visto una casa stregata. Questo perché la paura fa sentire benein presenza di una minaccia si attiva l’istinto di, il corpo si prepara alrilasciando agenti chimici che modificano le funzioni cerebrali e corporali. Questaautomatica mette in moto sistemi che ci aiutano a sopravvivere, assicurandoci di avere abbastanza energia e di essere protetti dal provare dolore mentre vengonoi sistemi non essenziali, come ilSentirsidal dolore e pieni di energia, senza le preoccupazioni di tutti i giorni, sembra. La sociologa Kerr sostiene che è possibile che laall’inquietudine sia simile, anche se non uguale, a ciò che proviamo in stati positivi e di, come l’esaltazione, lain situazione come, ad esempio, un rapporto sessuale. La differenza sta nelSe siamo davvero in pericolo pensiamo alla sopravvivenza, non al divertimento. Margee Kerr dice quindi che quando inneschiamo questa reazione di eccitamento in un, come un cinema o casa nostra, possiamo goderci la naturaleche deriva dall’essere spaventati. Ecco perché sullesi passa da urla a risate in un attimo: il corpo è già in uno stato euforico, stal’esperienza.Questa ricerca spiega anche come la paura dia più di une naturale stato di euforia. Fare cose di cui abbiamo terrore può darci una bella carica in termini di. Alla stregua di sfide personali, quando portiamo a termine qualcosa proviamo un senso di realizzazione. E ciò avviene anche se non siamo realmente in pericolo. Il nostro cervello sa che gli zombie non sono reali, ma il corpo dice il contrario. La paura soprattutto, per cui quando riusciamo a scamparla, la soddisfazione e il senso di realizzazione sono reali. Questo è un grandeInoltre la paura può riunire le persone perché lepossono esseree quando si vede un amico urlare o ridere, si sente il bisogno di fare lo stesso. Siamocon le emozioni di chi ci è vicino, ricreando la stessa. Le parti del cervello che si attivano quando i nostri amici urlano, si attivano anche in noi. Ciò quindi intensifica la nostra stessa esperienza emotiva, e ci fa sentire più vicino a chi è con noi. La sensazione dinei momenti di paura è aiutata dall’, ormone rilasciato in situazioni tipo “lotta o fuggi“. Lo sgomento è una potente esperienza emotiva, e qualsiasi cosa scateni una forte reazione sarà conservata in manieranella nostra. Non si può dimenticare ciò che può. Se il ricordo di aver visto uncon gli amici è positivo e lascia un senso di soddisfazione, allora si vorràl’esperienza.