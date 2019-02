Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart: "Ci siamo incontrati nello sgabuzzino di casa Balivo"

Un incontro particolare

Il matrimonio

Persono giorni importanti. Al loromancano appena pochi giorni, sembra infatti che sarà questo weekend. Al settimanale ‘F’, la Spada ha raccontato del loro amore, proprio degli inizi e anche del futuro matrimonio.Ilaria Spada ha per la prima volta raccontato come è iniziata la sua relazione con l’attore: “Ci siamo incontrati nello. Mi viene da ridere perché. In realtà era una stanza dove si lasciavano i cappotti. Sono entrata a lasciare il mio e c’era lui con il marito di Caterina a chiacchierare e a bere vino. L’ho guardato e ho detto ‘Ah! Mi unisco’. Non ci siamo più alzati“. Un bell’inizio certamente che coinvolge anche una delle conduttrici più amate di casa Rai. Le cose tra loro sono andate avanti e si sono trasformate in una lunga relazione che li porterà il prossimo marzo di fronte all’altare.La Spada ha le idee chiare su come sarà il suo matrimonio: “Volevo un matrimonio cristiano, serio, importante. Ho voluto sposarmi con consapevolezza, perché molti matrimoni finiscono perché c’è l’idea che sarà perfetto per sempre come durante l’innamoramento, una fase totalizzante che non è però la vita reale. Non so gli altri, per noi è stato come essere sopra il mondo, per cui era impossibile gestire anche priorità di cibo e sonno“. E come si è vociferato spesso, la coppia vorrebbe un altro figlio: “Di sicuro prima o poi: amo le famiglie numerose“.