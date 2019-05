Nervi tesi a Live - Non è la D'Urso. Pamela Prati, dopo aver abbandonato lo studio, decide di rientrare ma l'intervista con Barbara D'Urso si rivela un flop. La showgirl non se la sente di rispondere a tutto e, dopo l'ennesima domanda, annuncia a Barbarella di volersene andare e di abbandonare definitivamente lo studio.

Barbara D'Urso sbotta contro la Prati

Dopo aver abbandonato lo studio, Pamela Prati ci ripensa e decide di ritornare in scena e sottoporsi alle domande di Barbara D'Urso. Ma l'intervista si rivela fallimentare, con la padrona di casa a fare domande e la showgirl a fornire risposte poco convincenti e che suscitano le perplessità del pubblico. I nervi saltano e, ad una domanda di Barbarella sulla Prati, quest'ultima sbotta: "Mi stai facendo il processo!". Barbarella a questo punto non ci sta: "A me non me ne frega niente che tu mi consideri stupida. Questo è il mio show con il mio pubblico!".

Pamela Prati nello studio di Live

Pamela Prati lascia definitivamente lo studio

La situazione resta tesa: la conduttrice fa il possibile per avvicinarsi alla sensibilità di Pamela Prati e cercare di capire qualcosa in più dalla storia, ma l'ex ragazza del Bagaglino più volte risponde di non sentirsela di rispondere a certe domande e di voler affrontare la questione nelle sedi opportune. Per poi abbandonare l'intervista con un "Adesso ti vorrei salutare e me ne vorrei andare". Barbara D'Urso non ha potuto fare altro che accettare la decisione di Pamela Prati.