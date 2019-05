La storia di Serena Rutelli, la figlia adottiva di Barbara Palombelli e Francesco Rutelli e attuale concorrente del Grande Fratello, è entrata nel cuore di tutti. A Live - Non è la D'Urso ospite speciale è Gaetano, fratello biologico della ragazza, fattosi vivo con Serena dopo averla riconosciuta in televisione nella casa del reality di Canale 5.

Il racconto di Gaetano

Un pezzo della vita di Serena Rutelli è ospite speciale di questa puntata di Live. Il ragazzo ha scritto una lettera alla sorella dopo averla riconosciuta al Grande Fratello e l'ha fatta recapitare alla produzione del reality, causando grandi lacrime e commozione in Serena. Intervistato da Barbara D'Urso, Gaetano dichiara, emozionatissimo, le sensazioni sulla loro madre biologica: "Secondo me la nostra non è una mamma. Ha provato a mettersi in contatto con me quando mi sono sposato, voleva venire al matrimonio. Io ho detto no". Su Serena Rutelli afferma: "4 o 5 anni fa ho saputo che Serena era stata adottata, poi l'ho vista al Grande Fratello. Qualche anno fa le avevo mandato una lettera, ma i servizi sociali non me lo avevano permesso. Sono contento che lei voglia incontrarmi".

Il fratello di Serena Rutelli ospite a Live

"Per Serena e Monica provo amore"

L'intervista a Gaetano prosegue sull'onda della commozione e delle confidenze. Il ragazzo, visibilmente emozionato, dichiara: "Aspetto che esca per poterla incontrare. Sia per lei che per Monica, più di tutto, provo amore. Perché io sono il fratello più grande". Una dichiarazione d'amore fraterno che ha colpito tutti e che ha causato uno scroscio di applausi da parte del pubblico.