Ospiti sempre più interessanti sfilano nel salotto di Eleonora Daniele. Stavolta a Storie Italiane si è raccontato Alex Baudo, figlio "segreto" del noto conduttore Pippo.

Il figlio d'arte ora vive in Australia, e spiega di aver scoperto solo da adulto il nome del suo vero padre. Per anni, infatti, la verità su di lui è stata tenuta all'oscuro. Eppure Alex sente di assomigliare al grande conduttore in molte cose. Si sentono di rado, ma non per questo hanno un brutto rapporto.

Voci false sul loro rapporto

Il figlio di Baudo ha colto l'occasione della chiacchierata con Eleonora Daniele, per smentire le voci che circolano sul rapporto con il padre. Secondo alcuni rumors i 2 sarebbero in freddo, ma Alex mette in chiaro che non è affatto vero. "Non è vero. Ci sentiamo sempre, abbiamo un gran bel rapporto, anche se ci vediamo poco perché io vivo in Australia. Abbiamo un normale rapporto tra padre e figlio".

Alex Baudo a Storie Italiane

Proprio come tutti i figli con il loro papà, anche Alex cerca spesso un confronto con Pippo. "Lui mi dà molti consigli e penso ci somigliamo nel modo di lavorare: io sono serio e preciso, come lui. Questa somiglianza è una cosa bellissima, perchè in essa noto il padre e il figlio". Certo la distanza non permette loro di vedersi spesso, ma non gli impedisce certo di sentire ogni volta che vogliono.

Non è mai troppo tardi

Pippo e Alex sono la dimostrazione di come non è mai troppo tardi per scoprire un rapporto padre e figlio autentico. "Ho scoperto solo da grande di essere suo figlio… da piccolo lo seguivo in tv, ma non potevo assolutamente immaginare che lui fosse il mio vero padre". Nelle parole di Baudo Jr. risuona tanta stima e ammirazione. "La televisione italiana l’ha inventata lui! Ed è anche molto seguita in Australia. mio padre è un uomo onesto, un professionista elegante e preparato: è super Pippo!".

Pippo Baudo

Una famiglia particolare ma che continua a crescere quella di Baudo. Pippo infatti è già bisnonno: il figlio di Alex, 26 anni, ha una bambina di 6 anni.

Il riconoscimento ufficiale di Alex Baudo

Qaulche anno fa, intervistato a Domenica Live, Alex Baudo aveva raccontato i dettagli del riavvicinamento al padre. Pippo Baudo e Mirella Adinolfi si erano conosciuti molto giovani, e quando tra i due cominciò una relazione, la Adinolfi era sposata con il dirigente Rai Tullio Formosa, dal quale aveva già avuto due figli. Pippo e Mirella decisero poi di lasciarsi non appena lei scoprì di essere incinta. All'epoca l'adulterio era considerato ancora un reato ed era pericoloso per loro. La Adinolfi ha rivelato la verità al figlio quando Alex ha compiuto 30 anni, dopo la morte di Formosa. In un'intervista del 2015 al Corriere della Sera, Baudo ha raccontato di quando ha riconosciuto la paternità di Alex: "Dieci anni fa, ho riconosciuto un figlio, Alessandro, nato fuori dal letto ufficiale. Ho dovuto fare un esame del dna. Oggi ci sentiamo, ci vediamo. Ma è stato un trauma per me: incontrare un figlio quando ha già 40 anni e abbracciarlo alla fine del riconoscimento, davanti all’ufficiale dell’anagrafe, è stata una botta dal punto di vista psicologico molto forte".