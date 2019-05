Due fotografie pubblicate e già 148mila follower, un numero sicuramente destinato a salire, considerato che Luciana Violini, la nonna di Fedez ha mostrato grande simpatia nelle sue Instagram stories. Non avvezza ai meccanismi dei social, si è ripresa in un video in cui saluta i "folliver" (i follower), mostra una foto di Fedez da piccolo e mette in atto la sua prima ironica campagna pubblicitaria.

La nonna di Fedez su Instagram

Luciana Violini ha pubblicato 2 fotografie che la ritraggono in compagnia del suo adorato nipote e della sua consorte, Chiara Ferragni, e del piccolo Leone, il pronipotino. La nonna di Fedez si è definita simpaticamente nella biografia del suo profilo una collega di Chiara Ferragni: "Nonna imprenditrice digitale". Il concetto viene ribadito anche nella didascalia dello scatto in cui appare con Chiara Ferragni: "Insieme alla mia collega @chiaraferragni Settimana prossima alla fashion week del Giambellino con @kyliejenner".

Già da questo si intuisce la grande ironia della signora che tuttavia diventa uno spasso se si guardano le sue stories. Sicuramente non essendo propriamente avvezza al funzionamento del "sistema social media", nella prima storia pubblicata la signora dice in video ridendo: "Non è che vado in prigione?". Immediata la reazione ilare dei presenti, in particolare di Fedez che chiede poi alla nonna di salutare i follower e, anche qui, il numero comico non poteva mancare visto che la signora non sa come si pronuncia e dice un "saluti a tutti i folliver" spassoso.

La prima campagna pubblicitaria

Luciana Violini ci ha tenuto a mostrare nelle stories a tutti i suoi follower una foto di Fedez da piccolo taggando Chiara Ferragni e dicendo: "Assomiglia a Leone, eh!", un chiaro riferimento al fatto che molto spesso viene evidenziata la somiglianza tra il piccolo Leone e la sua mamma, Chiara Ferragni. Mimando poi il linguaggio di chi fa campagne pubblicitarie su Instagram, anche la nonna di Fedez si è dedicata alla sua prima campagna, non potendo d'altronde esonerarsi in virtù della qualifica di imprenditrice digitale evidenziata nella sua bio. Così, Luciana Violini si è "lanciata" spiegando che si mantiene così bene grazie a un prodotto alimentare, in particolare. Insomma, appena arrivata sui social, la nonna di Fedez si è già guadagnata la stima di tante persone grazie alla sua simpatia e sicuramente, considerato il numero ingente di follower che continuerà a salire, potremmo sentir parlare ancora di lei molto presto.