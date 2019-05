Appuntamento con una nuova puntata di Live - Non è la D'Urso e la protagonista della puntata di stasera non può che essere lei: Pamela Prati. Le mancate nozze con l'imprenditore Mark Caltagirone e la dubbia esistenza di lui sono diventate un caso mediatico nelle ultime settimane: stasera la diretta interessata dirà la sua verità.

La testimonianza della manager

In studio a Live c'è Eliana Michelazzo, manager di Pamela Prati, che è stata recentemente accusata di aver preso in giro l'opinione pubblica inventando il matrimonio della sua assistita con Mark Caltagirone. La ragazza ha ammesso che in settimana è stata pesantemente insultata dopo questo fatto e questa sera è stata invitata da Barbara D'Urso per cercare di fare chiarezza. "Ho visto Pamela stare male e restare chiusa in casa. Non abbiamo inventato nulla. Non si è sposata perché non se l'è sentita, non si è sentita di andare a festeggiare".

Eliana Michelazzo e Giovanni Ciacci a Live

Pamela Prati abbandona lo studio

L'ingresso di Pamela Prati in studio si è fatto attendere, ma alla fine è arrivato. Eppure il colpo di scena è dietro l'angolo. La showgirl, dopo aver scoperto che Barbara D'Urso avrebbe voluto farle domande su questa storia per capire la sua verità, si rifiuta di affrontare l'argomento: "Io vi prego, vado via perché non voglio rispondere a nessuna domanda". E lascia lo studio. Una imbarazzatissima Barbara D'Urso, non sapendo che fare, decide comunque di affrontare la questione anche in sua assenza e manda in onda ulteriori filmati sulla vicenda.