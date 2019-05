Su Rai 1, la prima serata del 14 giugno 2019 sarà dedicata a Genova, la bellissima città segnata drammaticamente dal crollo del Ponte Morandi l’estate scorsa. Un programma-evento, trasmesso in diretta, si occuperà di commemorare le vittime della tragedia e di promuovere una raccolta fondi per la costruzione di un parco.

I dettagli del programma in sostegno di Genova

Lo show dedicato a Genova andrà in onda su Rai 1 il prossimo 14 giugno. La trasmissione avverrà in diretta da Piazzale Kennedy e vedrà la partecipazione di diversi personaggi dello spettacolo. I nomi finora resi noti sono quelli dei conduttori del programma: Amadeus, Antonella Clerici, Lorella Cuccarini e Luca e Paolo. Paolo Kessisoglu (del duo, appunto, di Luca e Paolo) recentemente ha anche scritto una canzone per Genova, “C’è da fare”, alla cui produzione hanno partecipato altri 25 famosi artisti. Durante la serata del 14 giugno, oltre al ricordo del tragico incidente e alla commemorazione delle vittime, ci sarà anche una raccolta fondi a cui si potrà partecipare tramite sms. La raccolta fondi servirà a finanziare la costruzione di un parco che sorgerà sempre nella zona del Ponte Morandi.

Il Ponte Morandi. Fonte: ANSA

Il parco urbano per una Genova che si rialza

L’idea è quella di costruire un nuovo viadotto per rimpiazzare l’ex Ponte Morandi: sotto al viadotto, però, dovrà sorgere un parco urbano. Spazi verdi, impianti sportivi, piste ciclabili ed una piazza dedicata alla memoria delle vittime, come riporta GenovaToday. Sarà dunque possibile offrire il proprio sostegno simbolico alla città di Genova, la sera del 14 giugno. Una città che risorgerà dalle proprie macerie, una città che, per dirla con Paolo Conte, è sempre stata fonte di meraviglia, emozione e desiderio “per noi che stiamo in fondo alla campagna / e abbiamo il sole in piazza rare volte / e il resto è pioggia che ci bagna”.

(immagine in alto a sinistra: Wikicommos/Bbruno/dimensioni modificate)