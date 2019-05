Elisa Isoardi in un'intervista a Il venerdì di Repubblica è tornata a parlare della foto oggetto di tante critiche che ha decretato davanti agli occhi di tutti la fine della sua storia con Matteo Salvini (quella in cui il vicepremier appare a torso nudo e con gli occhi chiusi, per intenderci). Poi, sulle sue intenzioni di voto alle elezioni europee, la conduttrice de La Prova del Cuoco non si è sbilanciata, ma non ha confermato che voterà Lega, facendo intendere che forse si orienterà sull'esprimere la propria preferenza verso una donna.

La foto che ha decretato la fine dell'amore con Salvini

La foto che ritrae Elisa Isoardi in accappatoio e il ministro dell'interno Matteo Salvini a torso nudo e occhi chiusi ha suscitato una pioggia di critiche, soprattutto rivolte proprio alla showgirl che l'ha postata su Instagram. Di quella foto, nell'intervista rilasciata a Il venerdì, Elisa Isoardi ha innanzitutto specificato che non si trattava di un selfie after sex, una foto scattata dopo aver fatto l'amore, e poi che il vicepremier non stava affatto dormendo quando lei l'ha scattata.

La conduttrice ha chiarito che, quando quella fotografia di cui si è tanto parlato - e che peraltro aveva suscitato una secca replica da parte di Matteo Salvini - è stata scattata, lei e il vicepremier erano all'apice del loro amore, senza però specificare cosa l'abbia spinta a condividere pubblicamente quello che è parso a tutti come uno scatto molto intimo insieme al ministro dell'interno: "Non era una foto sexy, ma era un momento idilliaco del nostro rapporto. Una foto di una delicatezza estrema. E poi non dormiva Matteo. Io non faccio fotografie con la gente che dorme".

Elisa Isoardi quasi certamente non voterà per la Lega

Con ogni probabilità, alle elezioni europee, Elisa Isoardi non voterà per la Lega. Infatti, durante l'intervista, la showgirl ha specificato di non essere favorevole alla legittima difesa e anche di non ingrossare le file di quelli contrari all'immigrazione.

La presentatrice de La Prova del Cuoco ha infatti dichiarato di aver votato in passato per la Lega, ma solo per amore di Matteo Salvini e, rispetto alle prossime elezioni europee che si svolgeranno domenica 26 maggio, non ha espresso chiaramente le sue intenzioni di voto, infatti ha detto: "Devo pensare e guardare i programmi".

Un piccolo indizio però Elisa Isoardi l'ha lasciato palesando una certa predilezione verso le politiche donne e, proprio manifestando questa preferenza, sembra abbia voluto inviare una frecciatina al suo ex esprimendo un apprezzamento per una scelta politica del vicepremier Luigi Di Maio: "Mi piace la Meloni, mi piace la politica al femminile. Mi piace anche Laura Boldrini. Voterò una donna e mi piace che Di Maio abbia favorito la presenza di capilista donne alle europee".

Elisa Isoardi. Foto: Instagram Elisa Isoardi

Credits immagine in alto: Instagram Elisa Isoardi