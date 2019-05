Un anno in più anche per Carlo Filippo di Svezia, sebbene i suoi 40 anni non intacchino il suo fascino incantevole. Il principe ha deciso di festeggiare insieme alla sua bellissima moglie Sofia Hellqvist, ex modella dal passato hot, e ai suoi due figli Alexander e Gabriel, rispettivamente di 3 e 2 anni.

Un principe sexy e ammaliante

Il 14 maggio il principe svedese ha spento 40 candeline, senza perdere il suo charme indiscutibile. Nel 2008, non a caso, è stato inserito da Forbes al nono posto tra i 20 giovani reali più mediatici e hot del pianeta. Carlo Filippo è il secondogenito di re Gustavo di Svezia e della regina Silvia ed è quarto in linea di successione al trono, dopo la sorella Vittoria. Felicemente sposato dal 2015 con l'ex top model Sofia Hellqvist, è anche l'attraente papà di Alexander, di 3 anni, e Gabriel, il secondogenito che è stato battezzato nel 2017. Un uomo tutto d'un pezzo dunque, pieno di qualità irresistibili agli occhi di molte donne.

Tra sport e iniziative solidali

Il principe azzurro è anche un grande sportivo. Si destreggia infatti nella Vasaloppet, la gara internazionale di sci di fondo, ma a ciò aggiunge l'amore per la corsa e la passione per la vela. Ha persino provato a guidare un elicottero. Un vero atleta eclettico, con un fisico che sicuramente beneficia delle varie attività sportive. Carlo Filippo, però, non è solo un bell'imbusto. Tante sono le iniziative solidali a cui si dedica attivamente, con impegno e serietà. Fa parte, come membro onorario, di Project Playground, associazione che si occupa di aiutare i ragazzi in difficoltà in Sudafrica e lotta per combattere il fenomeno del bullismo in Svezia. Ha anche scritto insieme alla moglie un Manuale per genitori con figli online, che aiuta le famiglie a destreggiarsi nel complesso rapporto tra adolescenti e social network.

Carlo Filippo di Svezia durante il matrimonio con Sofia

Una piccola curiosità

Qualcuno potrebbe dubitare di tutta questa perfezione e chiedersi se ci sia stato, almeno una volta, uno scivolone da parte del principe. Carlo Filippo ha rivelato lui stesso un aneddoto che ha sorpreso molti. Ospite a Londra al Made by Dyslexia Global Summit ha confessato di essere affetto da dislessia. Il bel reale ha anche rivelato al Sunday Times che è una sensazione terribile il non sapere pronunciare le parole. In effetti, una scia di odiatori del web lo aveva preso in giro quando, in diretta televisiva, l'aitante principe aveva faticato a dire il nome di un atleta. Tuttavia, prevalgono sicuramente gli adoratori e soprattutto le fan, che finalmente scoprono che il principe azzurro non è soltanto una favola d'altri tempi.