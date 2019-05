Elisa Isoardi, presentatrice de La Prova del Cuoco ed ex compagna del vicepremier Matteo Salvini, oggi si è commossa in diretta davanti ai fan del noto programma di cucina. Confermata la sua conduzione per la prossima edizione del programma, che avverrà subito dopo la pausa estiva.

Il video di Cesare

Bocci

La conduttrice originaria della provincia di Cuneo ha ricevuto un video dal collega Cesare Bocci. Il video ritraeva il noto attore circondato da bambini di colore che, al termine della clip, salutavano in coro la bella Elisa. Il video è stato creato per sensibilizzare le persone alla mission della Onlus Save The Children.

L’Isoardi, commossa alla vista del video e dei bambini, non ha saputo trattenere le lacrime e ha lanciato un bel messaggio al suo pubblico per sostenere la causa di Cesare Bocci e di tutti coloro che vogliono fare qualcosa di più per aiutare i bambini in difficoltà.

Claudio Lippi combinaguai

A dare man forte alla Isoardi, da un po’ di puntate c’è Claudio Lippi, volto comico noto in televisione. Combinaguai per eccellenza, Claudio Lippi non si è risparmiato anche oggi, facendo cadere per terra e anche su se stesso un po’ dell’impasto che stava preparando. Immediati e dovuti i ringraziamenti della padrona di casa per le donne delle pulizie.

L’Isoardi difende La Prova del Cuoco

Fin dal suo ritorno, Elisa ha dimostrato un profondo affetto nei confronti del programma di Rai1, tanto che solo pochi giorni fa, Elisa ha risposto al giornalista enogastronomico Paolo Massobrio che sosteneva che dalla Prova del Cuoco veniva fuori o piatti di alta cucina oppure mappazzoni. La risposta dell’Isoardi non si è fatta attendere: “Mappazze a La Prova del Cuoco non sono mai venute fuori! – continua - Quando sono tornata quest'anno ho visto che il livello dei cuochi era altissimo, quindi qua mappazze no, eh!"

*Immagine in evidenza: fonte/Instagram Elisa Isoardi