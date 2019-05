Emma Marrone non smette di stupire i fan, anche sotto l'aspetto dei trattamenti per prendersi cura del proprio corpo. L'ultima incursione della Brown sulle Instagram Stories l'ha vista alle prese con una particolare cura di bellezza (documentata dalla manager Francesca Savini). Un piccolo intoppo per la cantante che, forse, non si aspettava un'esperienza così 'glaciale'. Dopo star come Madonna e Lindsay Lohan, anche l'artista salentina ha deciso di provare un bel brivido rigenerante.

Uno speciale trattamento per la Brown

I follower di Emma Marrone hanno potuto vedere la loro beniamina in un contesto decisamente lontano dal palcoscenico. La manager Francesca Savini ha documentato lo speciale trattamento a cui si è sottoposta, noto come crioterapia.

"Fatemi uscire, ho freddo!", ha esclamato la Brown, e come darle torto? La procedura prevede 'l'immersione' del corpo in una particolare teca a temperature rigidissime. Da un minimo di uno a un massimo di 3 minuti fino a -170° per restituire alla pelle e al metabolismo una 'botta' di energia.

Crioterapia per Emma Marrone - Fonte: Instagram

Crioterapia, grande amore delle star

Quella a cui si è sottoposta Emma Marrone è nota come crioterapia total body, e le celebrities di tutto il mondo ne vanno pazze. Si tratta di una 'formula urto' basata sull'esposizione del corpo a bassissime temperature, per pochi minuti, con cui si stimola la rigenerazione cellulare e il metabolismo.

Risultati? Meno cellulite, pelle luminosa e più 'compatta', oltre a un vero e proprio tuffo in un 'mare' di azoto liquido. Emma Marrone non è certo la prima stella italiana ad essersi affidata a questo trattamento.

Nel 2018, i fan di Ilary Blasi hanno potuto osservare su Instagram l'impresa della conduttrice all'interno della cabina del freddo, tra brividi polari e tante risate. La crioterapia è anche utilizzata in ambito clinico per pazienti affetti da fibromialgia o psoriasi.

Los Angeles e poi il ritorno ad Amici

Solo la settimana scorsa la cantante ha fatto il suo ritorno a "casa", lo studio di Amici. Alla corte di Maria De Filippi è riuscita anche a togliersi qualche sassolino dalla scarpa soprattutto sostenendo Giordana contro i giudizi di Rudy Zerbi.

Prima invece si è dedicata ad una lunga vacanza all’insegna della scoperta di nuovi posti, del divertimento e dell’immancabile relax a Los Angeles. Molti fan si sono chiesti il perché del trasferimento e forse per avere qualche informazione in più basta seguire le sue Storie su Instagram: "Allontanarsi dalle proprie certezze per un lungo periodo è faticoso. Rischi di dover fare i conti con te stesso. Guardi in faccia la paura e non puoi correre tra le braccia di nessuno. Perché non c’è nessuno ci sei solo tu". Le certezza sono ormai il panorama italiana che la conosce e la ama? "Poi impari a bastare a te stesso. Impari a non scoraggiarti e a spostare i tuoi limiti. Punti di vista, ognuno ha il suo personale. Impari a fidarti di te stesso e del tuo istinto. E al diavolo, le finte pacche sulla spalla. Qui l’orizzonte è lontanissimo. Io sono lontanissima ma più vicina a me stessa".

*immagine in alto: fonte/ Instagram Emma Marrone, dimensioni modificate