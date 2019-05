Un F16 si è schiantato sul tetto di un magazzino in California, precisamente nella contea di Riverside, USA. Per ora non sono state registrate vittime, il pilota trasportato in ospedale non sarebbe in pericolo di vita.

F16 si schianta sul tetto di un magazzino

L'incidente aereo si è verificato giovedì, ma solo oggi, le Forze Armate USA hanno diffuso qualche dettaglio sull'accaduto. Si tratta di un caccia, un aereo militare, e pare che l'incidente sia stato causato da alcuni problemi all'impianto idraulico del velivolo. L'unico rimasto coinvolto direttamente nell'incidente è stato il pilota che tuttavia è stato trasportato velocemente all'ospedale e non si trova in pericolo di vita. Un utente ha condiviso su Twitter il video dello schianto dell'aereo girato dall'interno dell'edificio su cui si è schiantato. Il velivolo militare si è schiantato infatti sul tetto di un magazzino nei pressi di una base militare.

-F16 pilot “Flight control I need some storage to crush for a few days “

-Flight control “Copy” pic.twitter.com/vGEAsWRz9X — Wallflower (@Burrza1) 17 maggio 2019

Evacuato il magazzino

I vigili del fuoco che sono accorsi presso il magazzino in cui è caduto l'F16 hanno evacuato l'edificio e quelli adiacenti, per impedire alle persone di restare esposte ai rottami fumanti dell'aereo da caccia. L'aereo è precipitato mentre il pilota era impegnato in una prova di addestramento per il Comando di Difesa Aerospaziale nordamericano. Le forze armate non hanno diffuso ulteriori informazioni.