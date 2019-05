Pino Insegno tra pochi mesi sarà di nuovo papà. La sua compagna Alessia Navarro è incinta e mostra il pancione in uno scatto pubblicato su Instagram, nel quale è presente anche l'attore comico e il primo figlio avuto con la compagna. L'attrice è in dolce attesa e aspetta un altro maschietto, dopo il primo figlio avuto con il comico e nato 5 anni fa.

Pino Insegno di nuovo padre

Dopo i due figli, Matteo e Francesco, avuti con l'ex moglie Roberta Lanfranchi, e il primo figlio avuto 5 anni fa con la sua attuale compagna Alessia Navarro, Alessandro, Pino Insegno diventerà presto padre di un altro bambino. La compagna del comico, Alessia Navarro, si trova adesso al sesto mese di gravidanza. Al giornale Vero, durante un'intervista, l'attore ha commentato con queste parole l'arrivo imminente del fiocco azzurro: "È successo che alla fine abbiamo deciso di allargare ulteriormente la nostra famiglia e questo mi regala una grandissima gioia". Avere un altro bambino è stata dunque una scelta consapevole per la coppia. La decisione riempie il cuore dell'attore di gioia, come ha raccontato lui stesso: "Questo quarto figlio lo considero un nuovo, grandissimo dono che la vita mi ha fatto".

Alessia Navarro con il pancione

E su Instagram, la coppia ha deciso di condividere con tutti la notizia. La compagna di Pino Insegno, Alessia Navarro, ha pubblicato una foto con il pancione in bella vista e in cui ci sono anche l'attore il primo figlio avuto dalla coppia. Sulla pancia sono disegnati due occhi e una linea a formare un visino che sorride, completato da un naso che altro non è che l'ombelico dell'attrice. Lo scatto è accompagnato da una simpatica didascalia in cui si legge: "Baby baby boom 3 + 1". La coppia aspetta un bambino, quindi il loro primogenito, Alessandro, sarà presto in ottima compagnia.