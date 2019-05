La penultima puntata della fase blind auditions di The Voice of Italy (conosciuto anche semplicemente come The Voice) è ormai alle porte. Programma seguitissimo, un particolare non è sfuggito ai fan. Cioè: perché i giudici e Simona Ventura, sono sempre vestiti uguali? La conduttrice ha deciso di rispondere alla domanda e sciogliere così tutti i dubbi.

Ecco perché gli outfit dei

coach sono sempre uguali

SuperSimo, direttamente dai suoi canali social, ha deciso di accontentare i propri fan. La spiegazione, in realtà, è molto semplice: “Perché il format del programma prevede proprio questo!” Infatti, ogni fase del programma sarà accompagnata da un look differente: quindi uno per le Blind Auditions, uno per la Battle, uno per i Knockout e un altro ancora per la Finale, prevista per il 4 giugno.

I giudici di questa edizione

Quest’anno la commissione è composta da 4 giudici, anzi coach, d’eccellenza e tutti con delle personalità dirompenti e differenti tra di loro: si trattano del cantante neomelodico napoletano Gigi D’Alessio, l'artista pop rock Morgan, il rapper Gué Pequeno e l’ereditiera latin pop Elettra Lamborghini che stanno selezionando i propri pupilli tra i vari aspiranti concorrenti del talent. A guidare il tutto una spumeggiante Simona Ventura che è ritornata in Rai dopo aver lasciato Mediaset: “La Rai e Carlo Freccero sono come Cleopatra ed io, novello Marcantonio, non ho saputo resistere” ha dichiarato la conduttrice durante la conferenza stampa di presentazione del talent show.

La paura per Elettra

La bellissima (e ricchissima) neo-giudice di The Voice ha conquistato il pubblico ma di recente, attraverso i suoi canali social, ha dichiarato di non stare molto bene. “È un periodo che, anche se sembro felice, sono molto stanca.” Questo perché la Lamborghini, oltre alla registrazione del programma, sta registrando un nuovo singolo.