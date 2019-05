La bella coach di The Voice si è confessa in una lunga intervista rilasciata a Tv, Sorrisi e Canzoni. Qui Elettra Lamborghini, ereditiera e star di Youtube, ha parlato dei suoi progetti futuri, lavorativi e e personali.

Tante cose bollono in pentola per Elettra, dal cd d'esordio al sogno di uno nuovo show. E a quanto pare in programma anche i fiori d'arancio con il suo attuale fidanzato. Intanto si gode l'avventura di The Voice e se dovesse vincere un suo "protetto": "Organizzo una festa e invito tutti!".

Elettra, personaggio del momento

Spontanea, dal sorriso contagioso e completamente folle, la nuova guru del raggeton e del twerking è amatissima da grandi e piccini. Dopo due singoli che hanno fatto il pieno di visualizzazioni su Youtube, Pem Pem e Mala, ora sembra pronta a pubblicare l'album per un debutto in piena regola. "Sto in studio di registrazione perché lavoro al mio primo album, penso alle coreografie. E sto preparando un altro programma, al momento è tutto top secret" ha dichiarato la Lamborghini, riservandosi sui dettagli.

Elettra Lamborghini giudice di The Voice

Intanto l'avventura The Voice sembra averla convinta al punto, non solo di essere pronta a bissare, ma addirittura di progettare uno show tutto suo. "Vorrei fare un altro The Voice e poi uno show tutto mio, dove aiuto gli altri a trovare l’autostima". Chissà se riuscirà a mettere in piedi questo suo sogno.

L'amore per Afrojack

Se la carriera va a gonfie vele, in amore Elettra cammina ad alcuni metri da terra. Fidanzata da qualche temo con il deejay olandese Afrojack, all'anagrafe Nick Van de Vall la coppia sembra addirittura pronta al grande passo.

Elettra Lamborghini in un selfie con il fidanzato Afrojack

"Sposare Afrojack? Sì, forse l’anno prossimo". Poi aggiunge: "E abbiamo già la lista dei nomi per i nostri figli. Strani, non Giulia o Francesco".