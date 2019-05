Attimi drammatici questo pomeriggio a Zigonia Vardellino, provincia di Bergamo, una bimba di 9 anni è caduta dal quarto piano di una palazzina dove abitava con la sua famiglia. Sul posto sono sopraggiunti gli operatori del 118 ma i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvare la piccola, morta a seguito dello schianto al suolo.

Bergamo: bimba cade dal quarto piano

La bimba di soli 9 anni e di origine cinesi non ce l’ha fatta, è morta sul colpo cadendo dal quarto piano della palazzina in via Fermi 13 a Zigonia Valdarno. Inutili i numerosi tentativi dei sanitari di rianimarla.

Secondo le prime ricostruzioni la piccola avrebbe perso l’equilibrio sporgendosi troppo dal balcone della sua abitazione. Sul luogo, oltre agli operatori del 118 provenienti da Boltiere, sono accorsi anche i carabinieri del comando di Triveglio che stanno ricostruendo quanto accaduto.

Una prima ricostruzione

Stando a quanto si legge su Bergamo News, la bambina si trovava in camera da letto. In quel momento pare fosse da sola e, uscita sul balcone, la piccola si sarebbe arrampicata sulla ringhiera, perdendo l’equilibrio e finendo di sotto.