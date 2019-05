Nuovo appuntamento con Domenica Live e nuove scottanti verità che la padrona di casa Barbara D'Urso affronterà in puntata. Si parte con l'ex gieffina Mila Suarez che, in studio, annuncia di voler querelare Francesca De André per le offese subite nella Casa. A seguire un faccia a faccia con l'ex Alex Belli per mettere la parola fine alla loro storia.

Mila Suarez querelerà Francesca De André?

Si comincia con una furibonda Mila Suarez che, in studio, annuncia di voler querelare l'ex coinquilina Francesca De André per le dichiarazioni sulla sua persona. L'amicizia fra le due non è mai decollata e gli screzi nella Casa di Cinecittà sono stati numerosi. Le dichiarazioni di Mila riassumono al meglio la tensione che si è respirata in Casa: "Lei ha usato bullismo, razzismo e diffamazione. Mi ha chiamata scimmia. Ho diritto a 90 giorni per poter querelare Francesca De André, ci sto pensando. Non so perché lei ce l'abbia con me". Ma in studio non tutti la pensano come lei e anche la stessa Barbarella ammette che il termine "scimmia" è stato utilizzato probabilmente in maniera scherzosa dalla De André. Ma la Suarez non sente ragioni quando Karina Cascella, Cristian Imparato e Daniele Interrante in studio la accusano di essere troppo pesante: "Ci sono bambini che ci soffrono per queste cose".

Alex Belli, le incomprensioni con Mila continuano

In studio entra Alex Belli che, dopo l'incontro con Mila Suarez avvenuto nella casa del Grande Fratello, ritorna sulla questione con la speranza di un nuovo confronto con la ex. L'attore, senza giri di parole, si rivolge a Mila: "Se 15 persone nella stessa casa pensano la stessa cosa di te, fatti una domanda. Se tutti i miei amici e agenti pensano la stessa cosa di te, fatti una domanda. Tu sei entrata dentro la Casa del Grande Fratello per passare un mese e mezzo a dire cose brutte su di me. Tutta la m***a che hai buttato dietro di me, l'hai ascoltata?". Per poi proseguire: "Io non sono qua contro di te, sono venuto solo per farti ragionare e per dirti che ogni tanto devi ascoltare la gente". Il confronto però si è concluso con un nulla di fatto e le incomprensioni fra i due continuano.