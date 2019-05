Continuano le polemiche sulla coppia composta da Francesca De André e Giorgio Tambellini. A Domenica Live una nuova testimonianza shock mette nei guai il ragazzo, accusato di aver tradito la fidanzata con un'altra ragazza. A seguire in studio Roxy, colei che era stata additata come la presunta amante di Tambellini, si sottoporrà alla macchina della verità per cercare di fare chiarezza.

Francesca De André realmente tradita?

Un nuovo temporale si scatena su Francesca De André, attuale concorrente del Grande Fratello 16. Dopo aver chiarito nella Casa di Cinecittà con il fidanzato Giorgio in seguito alla scoperta del suo presunto tradimento con una ragazza, nuove nubi si sollevano sulla coppia. Pare, infatti, che Giorgio abbia realmente tradito la nipote del cantautore genovese, ma con un'altra ragazza. A Domenica Live Barbara D'Urso cerca di fare chiarezza sulla questione mandando in onda delle testimonianze del presunto tradimento. Nelle foto fornite dal settimanale Oggi compare infatti Giorgio in compagnia di una ragazza mora, con la quale probabilmente è scappato anche un bacio per strada.

La foto del presunto tradimento. Credits: Oggi

Per Roxy la macchina della verità

Ma per cercare di fare ulteriore chiarezza nello studio di Domenica Live entra la temibile macchina della verità. Questa volta a sottoporvisi sarà Roxy, colei che era stata additata come la presunta amante di Giorgio Tambellini ma che alla fine si è rivelato falso. Dalla macchina della verità emerge che Roxy avrebbe il numero di cellulare di Giorgio e che, soprattutto, i due si sarebbero baciati. Roxy disapprova completamente quanto emerso dalla macchina, continuando a ribadire che il bacio con Giorgio non c'è mai stato. Quale sarà la verità?