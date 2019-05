Carolyn Smith torna a far preoccupare i fan, complice un problema al braccio che si è rivelato essere più complicato del previsto. La coreografa e giudice di Ballando con le Stelle era prossima a partire per la Polonia; viaggio che ha dovuto rimandare.

Carolyn Smith ha una trombosi

Con un video postato sul suo profilo Instagram, con il quale la Smith tiene costantemente aggiornati i suoi fan sulla sua vita e le sue condizioni di salute, la coreografa ha annunciato di aver rimandato un viaggio in Polonia perché il dolore al braccio sembrava non volerne sapere di passare. ”Buongiorno. Non sono riuscita a partire per la Polonia ieri sera perché è peggiorata la situazione del mio braccio destro. Fra poco faccio esame per controllare tutto”.

Il video per rassicurare i fan

Uscita dal controllo effettuata dall’ospedale Pio XI, Carolyn Smith ha immediatamente postato un altro video nel quale ha rassicurato i fan, spiegano che la causa del problema sarebbe una trombosi al braccio destro. ”Esame finito. Tino è sopravvissuto! Durante l’esame gli chiedevo se stava bene (io a lui)… ha sorriso un pò! Miracolo. Ho una trombosi al braccio destro. Oggi inizio la cura. Tutto andrà bene con il tempo”.

Carolyn Smith e il tumore

Da anni la coreografa combatte non contro uno bensì contro tre tumori e come lei stessa spiega tra un post e l’altro sui suoi social, uno dei tre sembra essere sparito mentre gli altri due sono in remissione. Carolyn Smith continua la sua lotta contro il mostro, con forza e positività, cercando di mostrarsi al più possibile sorridente: “Non sono guarita ma sto combattendo in modo positivo”.

Credits immagine in alto: Instagram- Carolyn Smith