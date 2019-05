Settimo appuntamento con il Grande Fratello 16, il reality di Canale 5 condotto da Barbara D'Urso. Anche questa sera grandi emozioni e un colpo di scena: Francesca De André scoprirà che il fidanzato Giorgio Tambellini l'ha tradita e che, tramite un post su Instagram di oggi, ha deciso di lasciarla.

Francesca scopre il tradimento

Novità scottanti sulla storia d'amore tra Francesca De André e Giorgio Tambellini: questa volta la situazione è più tragica del previsto. Gennaro, con cui la ragazza ha intrattenuto un solido rapporto d'amicizia nella Casa, viene invitato da Barbara ad osservare privatamente le foto che in settimana sono uscite sul presunto nuovo tradimento del fidanzato di Francesca. Il ragazzo decide che la De André è tenuta ad esserne a conoscenza e, in salotto, la nipote del cantautore genovese scopre la verità: Giorgio Tambellini l'avrebbe tradita, questa volta sul serio. La reazione della ragazza è veemente: "Io non ci voglio credere, lei mi sembra sua cugina Gioia. Non ci sto capendo più niente qua dentro, non posso passare le giornate ad impazzire. Non posso stare qua dentro, mi manca l'aria e ho bisogno di sapere le cose come stanno veramente".

Francesca De André vede le foto del tradimento pubblicate su Oggi

La rottura della love story

Ma non è finita qui per Francesca De André. Un nuovo scoop arriva direttamente dalle parole di Giorgio e questa volta la situazione è più complicata che mai: il ragazzo infatti ha pubblicato un post su Instagram oggi pomeriggio annunciando di voler chiudere la relazione con Francesca. Ad annunciare la notizia alla De André è la sorella Fabrizia, che entra in Casa per raccontarle la verità. La ragazza conferma alla sorella che il tradimento è realmente avvenuto: "Giorgio si è rivelato per quello che è. Qua hai una persona meravigliosa che è Gennaro, è una persona limpida e pulita". Per poi scoprire la fatidica notizia: attraverso alcune immagini del post di Giorgio Francesca scopre di essere stata lasciata. La reazione è disperata, la ragazza è inconsolabile e nemmeno l'abbraccio di Gennaro riesce a tranquillizzarla.