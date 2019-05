Dopo la confessione di Eliana Michelazzo che è venuta allo scoperto al grido di "Mark Caltagirone non esiste" si sono scatenati molti commenti. Dal coro emerge anche la voce dell'ex volto di Uomini & Donne Georgette Polizzi, che dopo lo scandalo Pamela Prati ha deciso di abbandonare l'agenzia della stessa Michelazzo e della sua socia Pamela Perriciolo.

Non solo, adesso entra in scena anche Alessandra Amoroso, che sbugiarda quello che sembra essere un account fake di Caltagirone. Insomma, il mistero sembra ben lontano dalla sua soluzione.

Lo sfogo di Georgette

La Polizzi è entrata in scena subito dopo la confessione di Eliana, rivolgendosi a tutti quelli che le hanno dato della voltafaccia, per aver preso le distanze da Aicos.

Lo ha fatto con una story pubblicata sul suo profilo Instagram. "Le jeux son fait. Forse Ora capirete…mi capirete! Accetto le scuse da parte di chi mi ha dato della volta faccia! Il voler bene mi ha portato a delle spesse fette di prosciutto sugli occhi" ha scritto Georgette. "Ma quando cadono arriva il momento di svoltare! ". Poi ha aggiunto: "La verità, quella vera, deve ancora arrivare! E la mia salute viene prima di tutto. Anche se è stata usata per secondi fini!". Parole queste che gettano nuovi interrogativi e dubbi su questo intricato caso. Di quale verità starà parlando Georgette Polizzi? Quali altri retroscena si nascondono dietro questo assurdo giallo?

Amoroso sbugiarda Caltagirone

Intanto anche Alessandra Amoroso, senza rendersene conto, è stata coinvolta nell'affaire Caltagirone. L'ex allieva di Amici sabato scorso ha fatto una sorpresa alla sua mentore, Maria De Filippi, presentandosi al talent. Una serata carica di emozioni in cui la cantante ha voluto ringraziare Maria per averla "lasciata libera di crescere". Una serata che la Amoroso ha voluto raccontare su Instagram con un post. Ed è a quel post che un account con l'username Mark Caltagirone ha lasciato un commento. "Conoscerti dietro le quinte è stato bellissimo, sei una bella persona" si legge nel commento lasciando intendere che la cantante abbia conosciuto il fidanzato fantasma di Pamela Prati. Ma Alessandra non ha lasciato cadere nel nulla la cosa e subito ha risposto con una story.

"Ha scritto anche a me peccato che non ricordo il momento". Poche parole per smentire l'intervento e qualsiasi insinuazione di questo presunto profilo di Caltagirone.