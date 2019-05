Ha 25 anni, ha scritto canzoni per Tiziano Ferro e Nina Zilli, e sabato sera proverà a vincere la finale di Amici 18. Stiamo parlando di Giordana Angi, la grintosa cantante che ha conquistato il pubblico del talent show con i suoi brani autobiografici. È nata a Vannes, in Bretagna, e vive a Latina; scrive canzoni in tre lingue (italiano, inglese e francese), ed è a un passo dal coronare una vita interamente dedicata alla musica.

La carriera di Giordana da sempre votata alla musica

Da Sanremo Giovani alla collaborazione con Tiziano Ferro, dalla colonna sonora di Poker Generation alla sigla del Lazio Pride 2017, Giordana Angi lavora da tanto.

Nel 2012 calca il palco di Sanremo Giovani con il brano Incognita poesia. In seguito interpreta la colonna sonora del film Poker Generation di Gianluca Mingotto. Nel 2016 esce il singolo Chiusa con te (xxx) prodotto da Tiziano Ferro, e nel 2017 Giordana dà voce alla sigla ufficiale del Lazio Pride di Latina. Nel 2018 le sue parole tornano all’Ariston, dove Nina Zilli canta Senza appartenere, brano co-scritto dalla Angi. Evidentemente il suo stile di scrittura, autentico ed evocativo, è molto apprezzato dai grandi artisti: l’ultima conferma è stata la partecipazione alla stesura del brano Accetto miracoli firmato niente meno che Tiziano Ferro.

Ad aprile è uscito anche il primo EP della cantautrice, Casa, il cui singolo di punta (Casa, appunto) è già nelle playlist di Spotify e uno dei più ascoltati tra gli inediti di questa edizione di Amici.

Verrebbe da dire che Giordana ha proprio trovato la sua strada, e infatti lei stessa ha dichiarato al settimanale Chi di avere le idee molto chiare: "Io non voglio avere neanche un giorno, un’ora, un minuto di libertà, voglio girare l’Italia e cantare e conoscere le persone che ascoltano le mie canzoni".

Ad Amici 18, Giordana ha trovato una casa e qualche rivale

L'ingresso nella scuola di Amici è stato il vero giro di boa per Giordana. Superati i casting (facendo addirittura commuovere i giudici con una canzone dedicata a suo padre, Quante volte ad aspettarti), il suo percorso è stato costellato da successi e conferme. Fino all'ingresso nella rosa dei quattro finalisti di Amici 2019 insieme ad Alberto, Rafael e Vincenzo.

L'esperienza comunque l'ha messa di fronte a molte sfide e critiche, sia da parte dei professori (in particolare di Rudy Zerbi), che degli altri allievi. Giordana però è sempre riuscita a continuare a testa alta, con determinazione e voglia di migliorare. I dissapori con i "rivali" in gara erano inevitabili: alla vigilia della semifinale di sabato scorso, tra Giordana e Tish la tensione era ancora evidente. Commentando le prove generali, Tish non si è risparmiata: "Una canzone dolce aveva, una, l’unica che poteva fare bene, e l’ha stravolta". Dal canto suo, Giordana non ha replicato né si è espressa sull’esibizione di Tish alle prove.

Ad ogni modo, l’ultima puntata non ha lasciato dubbi: Giordana è stata la seconda a passare in finale, mentre Tish è rimasta in sospeso fino all’ultimo, quando poi Vincenzo le ha "tolto" l’ultima maglia della finale.

L'amore, i suoi "rockers" e il boom sui social

Emotiva e genuina, Giordana è un'autrice molto introspettiva, che non ha paura di mettere in mostra i propri sentimenti. La stessa canzone con cui si è presentata ai casting (La solita st***za) è la dichiarazione della sua omosessualità. Nell'intervista rilasciata a Chi, la ragazza difende il proprio orientamento: "Non mi nascondo, credo che l’amore non sia un problema, se ho amato qualcuno non vedo perché non dovrei parlarne". Tutto in Giordana fa pensare ad una ragazza determinata e piena di energia, con tanta voglia di seguire le proprie passioni. Questo è evidente anche dai suoi post su Facebook: "Ogni gesto che faccio è proporzionale al cuore che ci metto. E non posso né voglio cambiare. L’amore si sente quando c’è, cambia le cose e fa la differenza, in positivo".

La giovane cantautrice è anche molto legata ai suoi fan, i "rockers" come li chiama lei, che l'hanno seguita e supportata nella sua esperienza di allieva e di cantante. Oggi Giordana Angi ha più di 16mila follower su Facebook e oltre 230mila su Instagram.







*immagine in alto: Giordana Angi durante una puntata di Verissimo su Canale5 (frame)